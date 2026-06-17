Amazonセール情報大紹介！ 第1908回
持ち歩ける高性能17インチ。最大24時間駆動のLG gram Pro 17が13％オフ
2026年06月17日 13時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】LG 17型ノートPC「LG gram Pro 17」をチェック！
LGの17型ノートPC「LG gram Pro 17」がAmazonタイムセール対象。参考価格342,091円のところ、13％オフの299,000円で販売中。
ノートPCでも広い作業領域が欲しい。資料を見比べたり複数のウィンドウを並べたりする機会が多いなら、17インチクラスの大画面は魅力的だ。ただ、大画面ノートを選ぶと重量が気になる。そんな中で注目したいのが、LG gram Pro 17だ。
①持ち歩ける17インチ
17インチの大画面を備えながら、重量は約1,379g。大画面ノートにありがちな「重くて持ち出しにくい」というイメージを抑えた設計が特徴だ。さらにバッテリー駆動時間はアイドル時で最大24時間、動画再生時でも最大17.5時間に対応。
②Core Ultra 7と32GBメモリ
CPUにはインテル Core Ultra 7 355を搭載。32GBメモリと1TB SSDを備えるほか、Copilot+ PCにも対応する。大容量メモリとストレージを標準搭載している点も特徴だ。
③17インチを活かす高精細液晶
ディスプレーは17インチのWQXGA（2560×1600）液晶を採用。縦方向に広い16:10アスペクト比に対応し、作業領域を確保しやすい。さらにDCI-P3 99％の広色域にも対応しており、写真や動画を鮮やかに表示できる点も特徴。
製品スペック
【CPU】Core Ultra 7 355
【メモリ】32GB
【ストレージ】1TB SSD
【ディスプレー】17型 WQXGA（2560×1600）/ 16:10 / DCI-P3 99％
【その他】Copilot+ PC対応、最大24時間駆動、約1,379g（本体重量）
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