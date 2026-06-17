昼過ぎのヒゲ対策に。持ち歩けるラムダッシュ「パームイン LITE」が1.8万円台

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【Amazonで割引中】パナソニック シェーバー「ラムダッシュ パームイン LITE」をチェック！

パナソニックのシェーバー「ラムダッシュ パームイン LITE」がAmazonで割引対象。参考価格20,000円のところ、7％オフの18,570円で販売中。

朝しっかりヒゲを剃ったつもりでも、昼過ぎや夕方になると青ヒゲが気になることがある。出先でもサッと身だしなみを整えたい。そんなシーンを意識したのが、手のひらサイズの「パームイン LITE」だ。

①手のひらサイズで持ち歩きやすい

約130g（キャップ除く）の軽量ボディを採用した手のひらサイズのシェーバー。セミハードケースも付属しており、出張や旅行、外出先への持ち運びもしやすい。自宅でも出先でも活躍する設計で、必要なときにサッと身だしなみを整えられる。

②ラムダッシュ3枚刃による新感覚シェービング

コンパクトなボディながらラムダッシュ3枚刃テクノロジーを搭載。手のひらで包み込むように持てる独特の形状により、力加減を調整しやすいのも特徴だ。なでるような感覚でシェービングできるほか、肌へのやさしさにも配慮している。

③USB Type-C充電対応で使いやすい

USB Type-C充電に対応し、スマートフォンなどと充電環境をまとめやすい。コンパクトサイズと軽量設計を組み合わせることで、毎日の使用はもちろん、携帯用シェーバーとしても使いやすいモデルとなっている。