Amazonセール情報大紹介！ 第1909回
13.4型の着脱式PCなのに64GBメモリ。Ryzen AI MAX+ 395搭載ROG Flow Z13が45万円台
2026年06月17日 14時00分更新
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【Amazonタイムセール】ASUS ゲーミングノートPC「ROG Flow Z13 GZ302EA」をチェック！
ASUSのゲーミングノートPC「ROG Flow Z13 GZ302EA」がAmazonタイムセール対象。参考価格509,800円のところ、10％オフの459,800円で販売中。
40万円を超えるノートPCとなると、単に性能が高いだけでは選びにくい。その価格に見合う独自性があるかどうかも重要になる。ROG Flow Z13の場合、その答えのひとつが13.4型の着脱式ボディに64GBメモリを組み合わせた、あまり見かけない構成にある。
①着脱式でも64GBメモリ搭載
ROG Flow Z13は13.4型のデタッチャブル設計を採用しながら、AMD Ryzen AI MAX+ 395や64GBメモリ、1TB SSDを搭載する。Copilot+ PCにも対応し、最大50TOPSのNPU性能を備える。コンパクトなボディに高性能な構成を詰め込んだ点も魅力だ。
②13.4型・180Hzの高精細液晶
ディスプレーは13.4型のタッチ対応液晶を採用。解像度は2560×1600ドットで、リフレッシュレートは最大180Hz。10点マルチタッチにも対応しており、タブレットとしての操作も可能。高精細表示と高速表示を両立した点も特徴だ。
③ノートにもタブレットにもなる
キーボードを着脱できるデタッチャブル構造を採用し、ノートPCモード、スタンドモード、タブレットモードの3スタイルで利用できる。170度まで開くスタンドを備えるほか、タブレット単体約1.2kg、キーボード装着時約1.59kgの軽量設計だ。
製品スペック
【CPU】AMD Ryzen AI MAX+ 395
【メモリ】64GB
【ストレージ】1TB SSD
【ディスプレー】13.4型（2560×1600ドット、180Hz、タッチ対応）
【その他】Copilot+ PC対応、デタッチャブル設計、NPU最大50TOPS
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