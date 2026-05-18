Amazonセール情報大紹介！ 第1750回
24インチiMac M4が19万円台、Amazonで買うなら今チェック
2026年05月18日 22時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで割引中】Apple「iMac（M4／24インチ）」をチェック！
iMacって、モニターやスピーカーを別で増やさなくていいのがラク。24インチのディスプレイ一台だけで、音も映像も完結する。M4モデルが、AmazonではApple公式より少し安い190,768円で販売中。
デスクトップ環境をすっきり整えたいなら、iMacは候補に入れやすい。ディスプレイ、本体、スピーカー、カメラが一体になっているため、別途モニターや周辺機器をそろえる手間を抑えられる。今回のモデルはM4チップ、16GBメモリ、256GB SSDを備えた24インチ構成。カラーはグリーンで、キーボードやマウスなど同系色のアクセサリが付属する点も特徴だ。
①24インチ一体型で、机スッキリ
iMacは、PC本体と24インチディスプレイが一体になったデスクトップ。スピーカーやカメラも内蔵しているので、机の上に機材を増やしすぎずに済む。配線や周辺機器をできるだけ減らしたい人には、かなり相性がいい。
②M4＋16GBで、普段使い良好
M4チップと16GBユニファイドメモリを搭載。ブラウザを開きながらOffice系ソフトを使ったり、写真編集をしたりと、普段使いでは十分余裕のある構成だ。24インチの広さもあるので、ノートPCより作業しやすい。
購入時に確認しておきたいのは、ストレージが256GBである点と、8コアCPU／8コアGPU構成である点。日常利用やオフィス作業、写真整理などには扱いやすい一方、動画素材や大容量データを多く保存する場合は外付けストレージの併用も考えたい。また、Amazonではカラーや構成によって価格が異なることがあるため、購入前に販売ページで価格、在庫、仕様を確認しておきたい。
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