ソニーのカメラ・音・映像技術を全部盛り、18万円台の価値はある！ Xperia 1 VIIがAmazonで割引中

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【Amazonで割引中】ソニー スマートフォン「Xperia 1 VII（XQ-FS44）」をチェック！

ソニーのスマートフォン「Xperia 1 VII（XQ-FS44）」がAmazonで割引対象。参考価格204,600円のところ、8％オフの189,200円で販売中。

最近のスマホ、“便利”になったはずなのに、前より自由に使えなくなった感覚がある。イヤホン端子は減り、microSD対応モデルもかなり少なくなった。

Xperia 1 VIIは、そんな流れに完全には乗っていない。有線オーディオやmicroSD対応を残しながら、Snapdragon 8 Eliteや12GBメモリも搭載したSIMフリーモデルだ。

18万円台という価格は確かに高い。ただ、最近のスマホでは減ってきた部分を今も残して、性能もしっかりハイエンド。“高くてもこれがいい”と思わせる部分がある。そんなXperia 1 VIIが、現在Amazonで割引価格になっている。

①有線イヤホンも使いやすい

最近はイヤホン端子がないスマホも増えたが、Xperia 1 VIIは有線オーディオに対応。microSDカードも使えるので、音楽や動画を本体容量だけに頼らず持ち歩きやすい。

②動画を撮る時の使いやすさ

AIカメラワークやオートフレーミングに対応し、動く被写体も追いかけながら撮影できる。旅行中の風景や子ども、ペットの動画も残しやすく、超広角レンズでは広い景色までしっかり収められる。

③性能もしっかり高め

Snapdragon 8 Eliteや12GBメモリ、5000mAhバッテリーを搭載。ハイレゾオーディオに対応し、さらにOSアップデート4回、セキュリティアップデート6年対応も用意されている。電池持ちを気にせず使いやすい構成だ。