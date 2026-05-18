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Amazonセール情報大紹介！ 第1765回

上履き、泥汚れ、作業着……風呂場のゴシゴシ洗いを終わらせる「予洗い専用機」が、ほぼ半額の8,000円台

2026年05月18日 15時00分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

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価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonで割引中】シービージャパン バケツ型洗浄機「ウォッシュボーイ TOM-12f」をチェック！

　シービージャパンのバケツ型洗浄機「ウォッシュボーイ TOM-12f」がAmazonタイムセール対象。参考価格16,500円のところ、46％オフの8,900円で販売中。

　上履きや泥だらけの作業着って、普通の洗濯機へそのまま入れるのがちょっと嫌だ。結局、風呂場で軽く泥を落としてから洗うことになる。

　「ウォッシュボーイ」は、そんな“洗濯前のゴシゴシ”をラクにしたい人向けの、予洗い専用の小型洗濯機だ。

アマゾンでシービージャパン バケツ型洗浄機「ウォッシュボーイ TOM-12f」を入手

①“普通の洗濯機へ入れる前”に

　上履きや泥汚れの作業着、体操服などの予洗い向けに使えるバケツ型の小型洗濯機。普通の洗濯機へ入れる前の分け洗いにも対応している。

②10分つけ置き→15分運転

　15分タイマーを搭載。使用前に約10分つけ置きしてから回すことで、上履きやユニフォームなどの泥汚れを予洗いしやすい。

③使わない時は駆動部を中へ収納

　駆動部をバケツ本体へ収められる収納構造を採用。本体幅は約35.5cmで、洗面所や脱衣所にも置けるサイズになっている。

アマゾンでシービージャパン バケツ型洗浄機「ウォッシュボーイ TOM-12f」を入手
 

・商品名：バケツ型洗浄機「ウォッシュボーイ TOM-12f」
・メーカー名：シービージャパン

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