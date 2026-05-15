3万円台のハイエンド電動シェーバーPHILIPS 9000シリーズ、48％オフで18,800円。これは心が動く

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【Amazonタイムセール】PHILIPS 電動シェーバー「9000シリーズ（S9696/31）」をチェック！

PHILIPSの電動シェーバー「9000シリーズ（S9696/31）」がAmazonタイムセール対象。過去価格36,300円のところ、48％オフの18,800円で販売中。

シェーバーにどれくらいの金額を出すべきかは迷いどころ。ハイエンドクラスは必要ないかな……と思っていても、レビューでは「肌がヒリヒリしにくい」「音が静か」といった声も見られる。



いつかは“ちゃんとしたPHILIPSの上位モデル”を使ってみたい。そう思いながら、安価な製品を選んでいた人には、ちょっと気になるタイムセールかもしれない。

①72枚刃＆毎分150,000回カット対応

72枚のデュアルスティールプレシジョン刃を搭載。毎分150,000回カットで、色々な方向に生えたヒゲを取り込みやすい。スーパーリフト＆カットにも対応しており、ヒゲを持ち上げながら剃る仕組みだ。

②360-Dフレックスヘッド搭載

360-Dフレックスヘッドを採用。顔の輪郭の凹凸に沿いやすく、あご下や首まわりにも当てやすい。毎秒125回ヒゲの密度を感知し、ヒゲの濃さに合わせてパワーを自動で調節する。

③お風呂剃り＆丸洗い対応

ドライだけでなく、お風呂剃りにも対応。使用後はボタンひとつでヘッドを開いて、そのまま水洗いできる。約1時間充電で約50分使えるので、充電頻度もそこまで多くない。