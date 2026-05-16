“エアコンを持ち出す”時代へ。EcoFlow WAVE 3、約29万円→17万円台に

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【Amazonタイムセール】EcoFlow「WAVE 3 ポータブルエアコン＋専用エクストラバッテリー＋収納バッグ 3点セット」をチェック！

EcoFlowの「WAVE 3 ポータブルエアコン＋専用エクストラバッテリー＋収納バッグ 3点セット」がAmazonタイムセール対象。参考価格290,950円のところ、40％オフの174,569円で販売中。

以前なら、「エアコンを外へ持ち出す」という発想自体がなかった。けれど、熱気がこもる車内やテント、小部屋を“どこでも冷やしたい”という需要は、ここ数年で一気に現実味を帯びてきた。

EcoFlowの「WAVE 3」は、そんな流れを象徴するポータブルエアコンだ。工事不要で使え、冷房・暖房・除湿に対応。専用エクストラバッテリーと収納バッグが付属した約29万円の3点セットが、現在タイムセール対象になっている。

①15分で約8℃下げる

冷房性能は従来モデル比20％アップの1.8kW。6畳以下の空間なら、15分ほどで約8℃下げられるとしている。熱気がこもりやすい車内やテントでも使いやすい。真夏の車中泊や作業小屋など、エアコンを置きにくい場所でも使いやすい構成だ。

②コンセントなしでも最長8時間

専用エクストラバッテリーを使えば、最長8時間のバッテリー駆動に対応。電源を取りにくい車中泊やキャンプでも使いやすく、収納バッグ付きなので、車への積み込みや持ち運びもしやすい。

③冷房・暖房・除湿まで1台でこなせる

WAVE 3は冷房だけでなく、暖房や除湿にも対応。EcoFlowアプリから温度管理もでき、蒸し暑い梅雨時期から寒い季節まで使いやすい。夏だけで終わりにくく、1年を通して使い道を作りやすい。