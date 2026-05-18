家でしっかり使うならコレ、性能に余裕がある大画面15.6型LAVIE

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【Amazonタイムセール】NEC ノートパソコン「LAVIE N15（Ryzen 7／16GB）」をチェック！

NECのノートパソコン「LAVIE N15（Ryzen 7／16GB）」がAmazonタイムセール対象。過去価格168,800円のところ、15％オフの142,800円で販売中。

外へ持ち出すなら、軽いモバイルPCは便利。でも、家で長時間使っていると、「文字が小さい」「画面が狭い」がじわじわ効いてくる。

ブラウザを並べてExcelを開くような作業なら、結局は15.6型くらいの見やすさがラク。NECの「LAVIE N15」は、そんな“家で使う普通のPC”としてちょうどいい1台だ。

15.6型IPSだから、家では見やすい

15.6型ワイドのフルHD IPS液晶を搭載。小さな文字を追うより、表や資料を広めに表示しやすいのがいい。約2.0kgなので持ち歩き向きではないが、家の机で腰を据えて使うなら、この画面サイズの余裕がしっかり効いてくるはずだ。

USB-AもHDMIも、有線LANまである

USB Type-Aを2基、USB Type-Cを1基、HDMI出力、有線LAN端子を搭載。古いマウスや外部ディスプレイ、LANケーブルをそのまま使いやすい。変換アダプタを探す手間が少ないのは、家用PCではかなり現実的なメリット。

Ryzen 7／16GB搭載

Ryzen 7 7735Uと16GBメモリを搭載。ブラウザを開きながら資料をまとめたり、Excelを並べたりする作業も進めやすい。SSDは256GBなので、大量保存向けというより、普段使い中心の家用PCとしてちょうどいい構成だ。

製品スペック

【CPU】AMD Ryzen 7 7735U

【メモリ】16GB

【ストレージ】256GB SSD

【ディスプレイ】15.6型 フルHD IPS液晶

【端子】USB Type-C、USB Type-A×2、HDMI、有線LAN

【重量】約2.0kg