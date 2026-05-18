32万円台の新型レッツノート。14型・約1kgで“バッテリー交換”にも対応

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【Amazonで割引中】パナソニック ノートパソコン「レッツノート CF-FC7ADMCR 2026春モデル」をチェック！

パナソニックのノートパソコン「レッツノート CF-FC7ADMCR」がAmazonで割引対象。参考価格356,950円のところ、9％オフの324,500円で販売中。

最近のモバイルノートは、薄型化や一体化が進み、自分でバッテリー交換しにくいモデルも増えてきた。バッテリー交換は修理扱いで、ポートも少しずつ減っている。そんな流れが強まる中でも、レッツノートはその思想をまだ変えていない。

新型「CF-FC7ADMCR」は、14型で約1.039kgを実現しながら、バッテリー交換可能な新脱着構造も採用。2026年の最新モバイルPCでありながら、“出先で困りにくい設計”も残している。

①14型なのに約1kg

14型ディスプレイを搭載しながら、重さは約1.039kg。資料や表も見やすく、小型モバイルより作業スペースを確保しやすい。AI専用エンジン「NPU」を搭載したCore Ultraプロセッサーも採用している。

②USB-AもType-C給電も

Thunderbolt 4やUSB-A、HDMI、有線LANを搭載。Type-C給電にも対応しており、外出先ではType-C充電器も使える。Wi-Fi 7にも対応し、会議室や出張先、自宅など場所を選ばず仕事しやすい構成になっている。

③バッテリー交換対応

新型「CF-FC7ADMCR」は、バッテリー交換可能な新脱着構造を採用。落下試験や加圧振動試験、ヒンジ耐久試験なども実施しており、毎日持ち歩く仕事用PCとしても使いやすい。顔認証や指紋認証にも対応する。

製品スペック

【CPU】Core Ultra 5 325

【メモリ】16GB

【ストレージ】512GB SSD

【ディスプレイ】14.0型 WUXGA

【重量】約1.039kg

【その他】Type-C給電対応／バッテリー交換可能な新脱着構造（ネジ式）