“机付きスーツケース”、ネタだと思ってたけど空港ではちょっと欲しい。今なら1.7万円台か……。

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【Amazonタイムセール】C.jutro「机になるスーツケース_STAGE」をチェック！

C.jutroの「机になるスーツケース_STAGE」がAmazonタイムセール対象。参考価格28,980円のところ、38％オフの17,980円で販売中。

出張のたびに、空港のロビーでPCを開ける場所を探すあの時間が、地味につらい。

C.jutroの「机になるスーツケース STAGE」は、パッとミニテーブルが出る機内持ち込みサイズのキャリー。PCやコーヒーの置き場ができるだけで、あの「ただ耐えるだけの待ち時間」がちょっとマシになるかも。

①空港で“置き場”を作れる

背面のテーブルを起こすと、PCを置けるスペースができる。空港や駅で「どこでPC開こう…」となった時に、膝の上で無理やり作業しなくていいのがラク。待ち時間のストレスをかなり減らしてくれる。

②フロントオープン構造

前側が開くので、PCや書類をサッと取り出せる。メイン収納は、上から荷物を入れやすい“ダイレクトイン構造”を採用。多段階キャリーバーを備えていて、身長や持ち方に合わせて調整しやすい。拡張ファスナー付きなのも便利。

③キャスターロック付き

キャリーバー下のスイッチで車輪をロックできるタイプ。電車内や傾斜のある場所でも、その場で止められる。しゃがんで車輪を触らなくていいので、移動が続く出張ではかなりありがたい。