Amazonセール情報大紹介！ 第1762回
持ち歩かないPCなら、15.6型がラク。NEC LAVIEが13万円台
2026年05月16日 12時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】NEC ノートパソコン「LAVIE N15」をチェック！
NECのノートパソコン「LAVIE N15」がAmazonタイムセール対象。過去価格151,800円のところ、13％オフの132,800円で販売中。
軽いノートPCに憧れて買ったはずなのに、気づけばずっと家の机の上。そんな使い方なら、むしろ15.6型くらいの“ちゃんと見やすいPC”のほうがラクだったりする。NECの「LAVIE N15」は、USB-AやHDMI、有線LANも備えた家で使いやすい15.6型ノートだ。
①15.6型だから、家では見やすい
15.6型のフルHD IPSディスプレイを搭載。持ち歩き向けとしては大きめだが、家の机で使うなら文字や表が見やすく、Office作業やネット検索もラク。小さい画面だと目が疲れやすい人にも合わせやすい構成だ。
②USB-AもHDMIも、有線LANまである
USB Type-Cだけでなく、USB-Aを2基、HDMI、有線LAN端子も備える。プリンターや外部ディスプレイにつなぎやすく、変換アダプタ前提になりにくいのが特徴。家で据え置き気味に使う人とも相性がいい。
③Office系ソフト付きで、最初から困りにくい
メモリは16GB、SSDは256GBを搭載。Microsoft 365 Personal（24か月版）対応モデルなので、文書作成や表計算、オンライン授業、家計管理なども始めやすい。最初から使い始めやすい構成で、家族共用PCとしても扱いやすい。
製品スペック
【CPU】AMD Ryzen 5 7535U
【メモリ】16GB
【ディスプレイ】15.6型 フルHD IPS液晶
【Office】Microsoft 365 Personal（24か月版）対応
【端子】USB-A／HDMI／有線LAN
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