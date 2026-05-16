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Amazonセール情報大紹介！ 第1761回

1万円台の56V空調服。「爆風競争」より響く“首元へ風を送る”ハイバック型

2026年05月16日 15時00分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

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価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonタイムセール】Letibe「空調作業服 半袖 ハイバック ファンバッテリーセット」をチェック！

　Letibeの「空調作業服 半袖 ハイバック ファンバッテリーセット」がAmazonタイムセール対象。参考価格19,980円のところ、40％オフの11,970円で販売中。

　最近の空調服は、42Vだ48Vだ56Vだと、とにかく“数字競争”が激しい。ただ、実際に欲しいのは「ただ強い風」ではなく、首元まで風が届くような快適さだ。

　Letibeの「空調作業服 半袖 ハイバック ファンバッテリーセット」も、56Vをうたうモデルのひとつ。ただし見どころは、数字だけではない。首元へ風を送りやすいハイバック構造や、大容量バッテリーを備えた、最近の空調服らしい1着になっている。

アマゾンでLetibe「空調作業服 半袖 ハイバック ファンバッテリーセット」を入手

①“首元へ風”を狙うハイバック構造

　背中上部にファンを配置するハイバック構造を採用。首元や脇へ風を送りやすく、座ったときにファンが当たりにくいのも特徴だ。服内に立体的な風の通り道を作る構造で、フルハーネスにも対応。アルミ加工裏地も採用している。

②30W充電対応の45000mAhバッテリー

　45000mAhバッテリーを備え、使用時間は4.5〜30時間。15V〜56Vの5段階切替や30W充電に対応し、約4時間で充電できる。AI調節モードでは56V→45V→35V→28Vへ自動調整し、風量を切り替えながら使える。

③保冷剤ポケット＆水洗い対応ファン

　背面には保冷剤ポケットを備え、アルミ加工裏地やUVカット表生地も採用。ファンは上蓋を外して拭き取りできるほか、水洗いにも対応する。ファンカバーは約100gで、接続コードも20cmロング化されている。

アマゾンでLetibe「空調作業服 半袖 ハイバック ファンバッテリーセット」を入手
 

・商品名：空調作業服 半袖 ハイバック ファンバッテリーセット
・メーカー名：Letibe

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