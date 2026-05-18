Amazonセール情報大紹介！ 第1765回
エアコンを下げると寒い、止めると暑い。その間を埋める、幅10cmの“自分専用”ミスト扇風機
2026年05月18日 14時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで割引中】アピックス（APIX INTL）「SHIZUKUクールミストファン AMF-310」をチェック！
アピックス(APIX INTL)の「SHIZUKUクールミストファン AMF-310」がAmazonで割引対象。参考価格9,800円のところ、39％オフの6,000円で販売中。
エアコンをつけていても、場所によって妙に暑い。部屋は冷えていても、キッチンの足元みたいな冷気が届きにくい場所は、地味にしんどい。
アピックスの「SHIZUKUクールミストファン」は、そんな“あと少しだけ涼しくしたい”を、わずか幅10cmのスペースで狙えるコンパクトなミスト扇風機だ。
幅10cmの省スペース設計
本体幅は約10cm。大きなサーキュレーターを置くほどではないけど、少し風が欲しい場所に置ける。キッチン横や棚の隙間みたいな場所にも置きやすい。
1.5Lタンクで約4時間ミスト
水タンク容量は約1.5L。最大ミスト時で約4時間の連続運転に対応する。左右自動首振りや1／2／4時間のオフタイマーも備えており、キッチン作業中や在宅中など、暑い時間帯だけ動かしたい時にちょうどいい。
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