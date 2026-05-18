エアコンを下げると寒い、止めると暑い。その間を埋める、幅10cmの“自分専用”ミスト扇風機

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【Amazonで割引中】アピックス（APIX INTL）「SHIZUKUクールミストファン AMF-310」をチェック！

アピックス(APIX INTL)の「SHIZUKUクールミストファン AMF-310」がAmazonで割引対象。参考価格9,800円のところ、39％オフの6,000円で販売中。

エアコンをつけていても、場所によって妙に暑い。部屋は冷えていても、キッチンの足元みたいな冷気が届きにくい場所は、地味にしんどい。

アピックスの「SHIZUKUクールミストファン」は、そんな“あと少しだけ涼しくしたい”を、わずか幅10cmのスペースで狙えるコンパクトなミスト扇風機だ。

幅10cmの省スペース設計

本体幅は約10cm。大きなサーキュレーターを置くほどではないけど、少し風が欲しい場所に置ける。キッチン横や棚の隙間みたいな場所にも置きやすい。

1.5Lタンクで約4時間ミスト

水タンク容量は約1.5L。最大ミスト時で約4時間の連続運転に対応する。左右自動首振りや1／2／4時間のオフタイマーも備えており、キッチン作業中や在宅中など、暑い時間帯だけ動かしたい時にちょうどいい。