バケツが、そのまま洗浄機になる！ 駐車場でも使いやすいコードレス洗浄機が5,000円台

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折りたたみバケツと洗浄機を一体化 シービージャパン「コードレス ジェット洗浄機 ジェットボーイ」をチェック！

シービージャパンの「コードレス ジェット洗浄機 ジェットボーイ」がAmazonで割引対象。参考価格9,000円のところ、36％オフの5,780円で販売中。

月極駐車場やマンションでは、愛車を少し流したくても近くに水道がないことが多い。だからといって、毎回コイン洗車場へ行くのも、なかなか手間がかかる。シービージャパンの「ジェットボーイ」は、折りたたみバケツとコードレス洗浄機を一体化した1台。家で水を入れてそのまま持ち出せるので、水道がない駐車場での軽洗車や、ちょっとした掃除にも使いやすい。

9Lバケツ一体型、そのまま持ち出せる

9Lバケツと洗浄機を一体化した構造を採用。家で水を入れて、そのまま駐車場やベランダへ持って行ける。鳥フンや黄砂を軽く流したい時にも便利だ。

USB充電式、水道なしでも使える

USB充電式のコードレス設計を採用。電源コードを引っ張らずに使えるので、駐車場や玄関まわりでも扱いやすい。自転車の泥汚れや、タイヤ周辺を軽く流したい時にも向いている。

折りたたみ式でコンパクトになる

使わない時はバケツ部分を折りたためるので、高圧洗浄機ほど収納スペースを取りにくい。洗車用として常設するほどではないけれど、必要な時だけサッと出したい人とも相性がいい。