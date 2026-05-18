Amazonセール情報大紹介！ 第1544回
暑い日の外出はこれでいい！ 涼しいのに歩きやすいキーン「UNEEK」がセール中
2026年05月18日 17時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
暑い日の足元、もう蒸らしたくない
UNEEK（ユニーク）が24%OFF！
キーンのUNEEK（ユニーク）が、Amazonにて24%OFFの11,649円で販売されています！
UNEEKは、見た目からしてかなり個性派。普通のスニーカーでも、普通のサンダルでもありません。
足の甲を覆っているのは、編み込まれたように見えるコード。いわば「ひもでできた靴」みたいなデザインで、履いてみるとこれが意外と自然。足の形に沿ってフィットしてくれるので、見た目のクセに反して、履き心地はかなり素直です。
サンダルらしく風通しがよく、夏場でもムレにくいのが魅力。それでいて、つま先まわりや足全体のホールド感はしっかりめ。ビーチサンダルほどラフすぎず、スニーカーほど暑苦しくない。その中間をうまく狙った一足です。
休日の街歩き、旅行、フェス、ちょっとしたアウトドアなど、「今日は靴だと暑いけど、サンダルだけだと頼りないな」という日にUNEEKはちょうどいい存在です。
※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
UNEEKの特徴
2本のコードで足にフィットする、見た目も履き心地もユニーク
最大の特徴は、2本のコードで足を包み込む独自の構造です。足の動きに合わせてフィットしやすく、見た目のインパクトだけでなく、履き心地にもちゃんと意味があります。
サンダルの涼しさと、靴っぽい安心感を両立
風通しがよく、暑い季節に履きやすい一方で、足全体をしっかりホールドしてくれるのが魅力。ラフすぎないので、街歩きにも旅行にも使いやすいです。
もちろん履きやすさにも配慮
足裏の形状に合わせて立体成型された軽量ポリウレタン製のフットベッド、吸汗性を高めるマイクロファイバートップシートなどを採用。高いグリップ性を発揮するラバーアウトソールも特徴です。
まとめ：夏の街歩きに強い！
参考価格：15,400円
現在の価格：11,649円［24%OFF］
靴にあまり興味がない人にこそ、UNEEKはわかりやすくおすすめできます。サンダルなのに歩きやすさをちゃんと考えているのがポイントで、近所の買い物だけでなく、旅行先で一日歩くような場面にも使いやすい。もちろん本格的な登山靴ではありませんが、街と水辺と軽い外遊びをまたぐくらいならかなり頼れます。
また、「これ1足で夏の足元がなんとなく決まる」のもいいところ。Tシャツと短パンでもそれっぽく見えますし、ゆるいパンツに合わせても抜け感が出ます。しかも、デザインが強いので、服が普通でも足元だけで“ちょっと気を使っている人”感が出るはず。
「夏用にラクな靴がほしい。でも、ただのサンダルだと少し心もとない」という人には、かなりハマる一足でしょう。
※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第1768回
トピックス家でしっかり使うならコレ、性能に余裕がある大画面15.6型LAVIE
-
第1767回
トピックスバケツが、そのまま洗浄機になる！ 駐車場でも使いやすいコードレス洗浄機が5,000円台
-
第1765回
トピックス上履き、泥汚れ、作業着……風呂場のゴシゴシ洗いを終わらせる「予洗い専用機」が、ほぼ半額の8,000円台
-
第1765回
トピックスエアコンを下げると寒い、止めると暑い。その間を埋める、幅10cmの“自分専用”ミスト扇風機
-
第1764回
トピックス32万円台の新型レッツノート。14型・約1kgで“バッテリー交換”にも対応
-
第1763回
トピックス“エアコンを持ち出す”時代へ。EcoFlow WAVE 3、約29万円→17万円台に
-
第1762回
トピックス持ち歩かないPCなら、15.6型がラク。NEC LAVIEが13万円台
-
第1761回
トピックス1万円台の56V空調服。「爆風競争」より響く“首元へ風を送る”ハイバック型
-
第1760回
トピックス“机付きスーツケース”、ネタだと思ってたけど空港ではちょっと欲しい。今なら1.7万円台か……。
-
第1759回
トピックスソニーのカメラ・音・映像技術を全部盛り、18万円台の価値はある！ Xperia 1 VIIがAmazonで割引中
-
第1758回
トピックス3万円台のハイエンド電動シェーバーPHILIPS 9000シリーズ、48％オフで18,800円。これは心が動く
- この連載の一覧へ