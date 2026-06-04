35％オフで1.4万円台！ PS5・PC両対応のSIE純正「PULSE Elite」がタイムセール中

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【Amazonタイムセール】純正ワイヤレスヘッドセット「PULSE Elite」をチェック！

ソニー・インタラクティブエンタテインメントの純正ワイヤレスヘッドセット「PULSE Elite」がAmazonタイムセール対象。参考価格22,980円のところ、35％オフの14,940円で販売中。

PS5でゲームしながら、スマホ側の音声も同時に聞ける。そんな使い方に対応するのが、純正「PULSE Elite」だ。

PlayStation LinkとBluetooth機器の音声同時再生に対応するほか、PS5・PC対応のワイヤレスモデルとして展開。複数機器を使うデスク環境とも相性がいい。

①PlayStation Link＋Bluetooth同時再生対応

PlayStation LinkとBluetooth機器の音声同時再生に対応。PS5側のゲーム音を再生しながら、Bluetooth機器側の音声も同じヘッドセットで聞ける。

②プレーナーマグネティックドライバー搭載

プレーナーマグネティックドライバーを採用し、歪みを抑えたサウンドスケープを再現。格納式ブームマイクやAIによるノイズリダクション機能も搭載するほか、音量調整やマイクミュートボタンにも対応する。

③PS5・PC対応の長時間ワイヤレス仕様

最大30時間のバッテリー駆動や急速充電に対応し、10分充電で最大2時間使用可能。付属の充電フックで充電と収納をまとめて行えるほか、携帯用ケースも付属する。