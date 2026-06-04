前から取り出せる・静かに転がる・止められる。移動中のストレスが減るスーツケースが1万円台

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【Amazonで割引中】PLUS ONE（プラスワン）スーツケース「ALPHA SKY 999-49SPEX」をチェック！

PLUS ONE（プラスワン）のスーツケース「ALPHA SKY 999-49SPEX」がAmazonで割引対象。参考価格24,000円のところ、34％オフの15,780円で販売中。

スーツケースを使う場面では、荷物を取り出すために床へ広げたり、通路の邪魔にならないよう気を使ったりと、出し入れに手間がかかることがある。さらに移動中も、本体が動かないよう手で押さえることも。

こうした「開ける・運ぶ・止める」の面倒をまとめて減らすために作られたのが、フロントオープンやストッパー機能を備えた「ALPHA SKY 999-49SPEX」だ。

①フロントオープン構造

フロントオープンポケットを搭載し、前面から荷物へアクセス可能。スーツケース全体を開かずに必要な荷物だけを取り出せる仕様で、15インチ対応のPC収納ポケットも備える。移動中や空港・駅でも荷物を出し入れしやすい。

②静音キャスター／ワンタッチストッパー

HINOMOTO社製の超静音キャスターを採用し、走行時の騒音を抑えた移動が可能。グリス構造と弾性素材により滑らかな走行を実現する。背面スイッチ式のワンタッチストッパーで本体の固定ができ、電車内や傾斜でも不用意な転がりを防ぐ。

③容量拡張機能（機内持込対応）

通常時は機内持込サイズ（約40L）で使用可能。拡張ファスナーを開くことで約5L容量を追加でき、荷物量に応じた調整が可能。旅行や出張で帰りに荷物が増えた場合にも対応できる。