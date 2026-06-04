56V高出力ファンに45000mAh搭載。空調作業服フルセットが40％オフで11,970円に

価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonで割引中】Letibe「空調作業服」をチェック！

Letibeの「空調作業服」がAmazonで割引対象。参考価格19,980円のところ、40％オフの11,970円で販売中。

夏場の屋外作業って、結局「首元までちゃんと涼しく感じるか」で快適さがかなり変わるもの。普通の空調作業服だと、背中側ばかり風が流れて、一番風を感じたい首元や脇まわりは思ったほど涼しく感じにくい……なんてことも少なくない。

今回のモデルは、首元へ風を送りやすいハイバックファン設計を採用。さらに、56V高出力ファンや45000mAhバッテリーを備えたフルセット仕様。今使っている空調作業服の風量や駆動時間に物足りなさを感じている人なら、チェックしておきたい1着と言えそうだ。

①首元へ風を送りやすいハイバック設計

首元や脇へ風を送りやすいハイバックファン設計を採用。座った時にファンが干渉しにくい構造で、フルハーネス対応も特徴だ。アルミ加工裏地やUVカット表地、保冷剤ポケットも備える。

②56V高出力ファン＋45000mAhバッテリー

56V高出力ファンと45000mAhバッテリーを組み合わせたフルセットモデル。手動5段階調整やAI調節モードを備えるほか、最大30時間駆動にも対応する。バッテリーはPSE認証取得。

③水洗い対応ファンと国内サポート

ファンは防水構造を採用し、水洗いにも対応。粉塵や汗が付きやすい作業環境でも手入れしやすい仕様となっている。国内サポートや製品保証も用意。