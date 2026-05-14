Switch 2のお供に良いかも？ 軽量薄型のJAPANNEXT製15.6型モバイルディスプレーが便利そう

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JAPANNEXTの15.6型モバイルディスプレーをチェック

Amazon.co.jpにて、JAPANNEXTの15.6型モバイルディスプレー「JN-MD-i156F-LE」が販売中だ。価格は1万6980円。

外出先でゲームをプレイするときに重宝するかも？

本製品は、フルHD（1920×1080ドット）のIPSパネルを搭載する15.6型モバイルディスプレー。約700gの軽量設計と約9mmの薄型ボディのほか、自立できるキックスタンド、家庭用ゲーム機との接続が可能なmini HDMI端子などが特徴となっている。

本製品は仕事用のモバイルディスプレーだが、ゲーム用に購入しても良いかもしれない。たとえば外出先にディスプレーがなかった場合、本製品に繋いでゲームを遊ぶといった使い方ができる。Nintendo Switch 2のような持ち運びやすい家庭用ゲーム機と相性が良さそうだ。ゲーム機のお供に最適なので、気になる人はチェックしてみてほしい。