Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第319回
Switch 2のお供に良いかも？ 軽量薄型のJAPANNEXT製15.6型モバイルディスプレーが便利そう
2026年05月14日 16時00分更新
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JAPANNEXTの15.6型モバイルディスプレーをチェック
Amazon.co.jpにて、JAPANNEXTの15.6型モバイルディスプレー「JN-MD-i156F-LE」が販売中だ。価格は1万6980円。
外出先でゲームをプレイするときに重宝するかも？
本製品は、フルHD（1920×1080ドット）のIPSパネルを搭載する15.6型モバイルディスプレー。約700gの軽量設計と約9mmの薄型ボディのほか、自立できるキックスタンド、家庭用ゲーム機との接続が可能なmini HDMI端子などが特徴となっている。
本製品は仕事用のモバイルディスプレーだが、ゲーム用に購入しても良いかもしれない。たとえば外出先にディスプレーがなかった場合、本製品に繋いでゲームを遊ぶといった使い方ができる。Nintendo Switch 2のような持ち運びやすい家庭用ゲーム機と相性が良さそうだ。ゲーム機のお供に最適なので、気になる人はチェックしてみてほしい。
|Image from Amazon.co.jp
|【Amazon.co.jp限定】 JAPANNEXT 15.6インチ IPSパネル搭載 フルHD(1920×1080)解像度 モバイルモニター JN-MD-i156F-LE miniHDMI USB-C 自立式キックスタンド搭載 フェルトケース同梱 【2年保証】
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