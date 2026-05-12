2万円台だが「腕が疲れにくい」「快適な打鍵感」と大好評！ ASUS製ロープロファイルゲーミングキーボードが11％オフ！

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ASUSのロープロファイルゲーミングキーボードをチェック

Amazon.co.jpにて、ASUSのロープロファイルゲーミングキーボード「ROG Falchion RX Low Profile」が販売中だ。過去価格は2万4182円だが、執筆時点では11％オフの2万1543円で購入できる（5月12日時点）。

本製品は、薄型デザインと65％レイアウトを採用するロープロファイルのゲーミングキーボード。滑らかなクリック感と跳ね返り音の除去が特徴のオプティカルスイッチ、Bluetooth・2.4GHz無線・有線のトライモード、MacOS対応などがポイントになっている。

好評の声が多いロープロファイルゲーミングキーボード

ユーザーレビューを見ると、「長時間タイピングしても腕が疲れにくい」「打鍵が静かで快適」「今まで使った中で最高のキーボード」といった声が寄せられている。2万円台と高価だが、快適さ重視の性能が好評を博しているようだ。ロープロファイルのゲーミングキーボードが欲しい人におすすめできる。