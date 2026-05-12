Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第310回
2万円台だが「腕が疲れにくい」「快適な打鍵感」と大好評！ ASUS製ロープロファイルゲーミングキーボードが11％オフ！
2026年05月12日 16時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。
ASUSのロープロファイルゲーミングキーボードをチェック
Amazon.co.jpにて、ASUSのロープロファイルゲーミングキーボード「ROG Falchion RX Low Profile」が販売中だ。過去価格は2万4182円だが、執筆時点では11％オフの2万1543円で購入できる（5月12日時点）。
本製品は、薄型デザインと65％レイアウトを採用するロープロファイルのゲーミングキーボード。滑らかなクリック感と跳ね返り音の除去が特徴のオプティカルスイッチ、Bluetooth・2.4GHz無線・有線のトライモード、MacOS対応などがポイントになっている。
好評の声が多いロープロファイルゲーミングキーボード
ユーザーレビューを見ると、「長時間タイピングしても腕が疲れにくい」「打鍵が静かで快適」「今まで使った中で最高のキーボード」といった声が寄せられている。2万円台と高価だが、快適さ重視の性能が好評を博しているようだ。ロープロファイルのゲーミングキーボードが欲しい人におすすめできる。
|Image from Amazon.co.jp
|ASUS ゲーミングキーボード ROG Falchion RX Low Profile 65% ワイヤレスメカニカルキーボード ROG RX光学ロープロ軸 26.5mm薄型設計 キーボード 静音仕様 トリプルモード接続 マルチデバイス切替 macOS対応 携帯用カバー付属 国内正規品
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第309回
トピックス予算が25万円前後なら狙い目！ Radeon RX 9060 XT搭載のASUS製ゲーミングPC、AI作業などもこなせるスペックが魅力
-
第308回
トピックス第13世代Core i7＋RTX 3050搭載のGALLERIA製ゲーミングノート、13万円台で買える
-
第307回
トピックス【4万円台→約2万円！】240HzのPixio製27型フルHDゲーミングディスプレーがまさかの57％オフ
-
第306回
トピックスえ、これスーファミじゃね……？ Switch 2に対応する“レトロな”コントローラーを発見
-
第305回
トピックスSwitch 2の画面出力が、ドック不要で可能になるUSB Type-C to HDMIケーブル！ 旅先や帰省先で使いやすい
-
第304回
トピックス1万円未満のPS5用ゲーミングヘッドセットがタイムセールでさらにお得に！ 公式ライセンス製品の安心感も◎
-
第303回
トピックスゲームにも仕事にも、AI作業にも最適なスペック！ 37万円台のAcer製16型ゲーミングノートPCをチェック
-
第302回
トピックスCore Ultra 7＆RTX 5060搭載のLenovo製ゲーミングノートが10％オフ！165Hzや有機ELなどが魅力
-
第301回
トピックス75％レイアウト＆多機能＆銀軸のゲーミングキーボードを発見！ テンキーレスデビューに最適かも？
-
第300回
トピックスLCDスクリーン搭載ってマジか！ 北斎風の力強いイラストで彩られた75％ゲーミングキーボードを発見
- この連載の一覧へ