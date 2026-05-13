4WAY接続に対応するワイヤレスゲーミングヘッドセットが26％オフ！ 家庭用ゲーム機やPC、スマホ接続が可能

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Gvyugkeのゲーミングヘッドセットをチェック

Amazon.co.jpにて、Gvyugkeのゲーミングヘッドセット「Captain 780」が販売中だ。過去価格は8999円だが、タイムセールにより26％オフの6647円で購入できる（5月13日時点）。

本製品は、PlayStation 5向けのゲーミングヘッドセット。2.4GHz・USB Type-Cアダプター・Bluetooth 5.3・有線の4WAY接続や立体音響、50mmドライバー、ノイズキャンセル搭載のマイク、最大70時間のバッテリー駆動などが特徴となっている。PlayStation 5向けとされているが、ゲーミングPCやその他家庭用ゲーム機、スマホ、タブレットも接続できるという。

家庭用ゲーム機やPC、スマホなどに接続可能

ユーザーレビューを見ると、「コスパ、使い勝手どちらも◎」「音質がクリアで使いやすい」といった声が寄せられている。コスパと使い勝手がポイントになっているようだ。多数のハードに接続できる汎用性の高さも魅力と言えるだろう。タイムセール中は6000円台で購入できるため、気になる人は早めにチェックしてみては？