Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第317回
4WAY接続に対応するワイヤレスゲーミングヘッドセットが26％オフ！ 家庭用ゲーム機やPC、スマホ接続が可能
2026年05月13日 18時00分更新
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Gvyugkeのゲーミングヘッドセットをチェック
Amazon.co.jpにて、Gvyugkeのゲーミングヘッドセット「Captain 780」が販売中だ。過去価格は8999円だが、タイムセールにより26％オフの6647円で購入できる（5月13日時点）。
本製品は、PlayStation 5向けのゲーミングヘッドセット。2.4GHz・USB Type-Cアダプター・Bluetooth 5.3・有線の4WAY接続や立体音響、50mmドライバー、ノイズキャンセル搭載のマイク、最大70時間のバッテリー駆動などが特徴となっている。PlayStation 5向けとされているが、ゲーミングPCやその他家庭用ゲーム機、スマホ、タブレットも接続できるという。
家庭用ゲーム機やPC、スマホなどに接続可能
ユーザーレビューを見ると、「コスパ、使い勝手どちらも◎」「音質がクリアで使いやすい」といった声が寄せられている。コスパと使い勝手がポイントになっているようだ。多数のハードに接続できる汎用性の高さも魅力と言えるだろう。タイムセール中は6000円台で購入できるため、気になる人は早めにチェックしてみては？
|Image from Amazon.co.jp
|Gvyugke ゲーミングヘッドセット Captain 780 PS5 2.4G USB/Type-C アダプター/Bluetooth 5.3/有線 4WAY 接続 20ms 超低遅延 アクティブノイズキャンセリング 50MM ドライバー立体音響 RGB ライト 最大約 70 時間バッテリー 急速充電 マイク付き PC PS4 Xbox One Switch 対応 ホワイト
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