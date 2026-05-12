良いヘッドセットがほしい、でも1万円を超えちゃうと……。そんなあなたに、ソニーの「INZONE H3」が26％オフ！

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ソニーのゲーミングヘッドセット「INZONE」をチェック

Amazon.co.jpにて、ソニーのゲーミングヘッドセット「INZONE H3」が販売中だ。参考価格は1万2100円だが、執筆時点では26％オフの9000円で購入できる。

本製品は、ゲーム向けに最適化された立体音響技術が特徴のゲーミングヘッドセット。自身の耳画像を撮影して専用ソフトウェアで設定することで、立体音響の個人差補正が可能としている。そのほか、頭部への圧力を分散させるヘッドクッション、クリアな声を届けられる指向性ブームマイク、USBのオーディオボックスなども特徴だ。

コスパで選ぶならこのゲーミングヘッドセット

ユーザーレビューを見ると、「値段の割には良い」「PS5用に最適」「音質もフィット感も最高」といった声が寄せられている。価格以上の使用感など、コスパの高さがポイントになっているようだ。現時点では1万円を切る価格で購入できるため、気になる人は早めにチェックしてみては？