Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第311回
良いヘッドセットがほしい、でも1万円を超えちゃうと……。そんなあなたに、ソニーの「INZONE H3」が26％オフ！
2026年05月12日 17時00分更新
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ソニーのゲーミングヘッドセット「INZONE」をチェック
Amazon.co.jpにて、ソニーのゲーミングヘッドセット「INZONE H3」が販売中だ。参考価格は1万2100円だが、執筆時点では26％オフの9000円で購入できる。
本製品は、ゲーム向けに最適化された立体音響技術が特徴のゲーミングヘッドセット。自身の耳画像を撮影して専用ソフトウェアで設定することで、立体音響の個人差補正が可能としている。そのほか、頭部への圧力を分散させるヘッドクッション、クリアな声を届けられる指向性ブームマイク、USBのオーディオボックスなども特徴だ。
コスパで選ぶならこのゲーミングヘッドセット
ユーザーレビューを見ると、「値段の割には良い」「PS5用に最適」「音質もフィット感も最高」といった声が寄せられている。価格以上の使用感など、コスパの高さがポイントになっているようだ。現時点では1万円を切る価格で購入できるため、気になる人は早めにチェックしてみては？
|Image from Amazon.co.jp
|ソニー ゲーミングヘッドセット INZONE H3 MDR-G300: 有線 / 立体音響 / 低遅延 / 長時間使用しても疲れづらい / ブームマイク付き / PS5 Switch / テレワークでも使える / EVO Japan 2023公式競技ギア / ホワイト
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