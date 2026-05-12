予算が25万円前後なら狙い目！ Radeon RX 9060 XT搭載のASUS製ゲーミングPC、AI作業などもこなせるスペックが魅力

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。

ASUSのゲーミングデスクトップPCをチェック

Amazon.co.jpにて、ASUSのゲーミングデスクトップPC「TUF Gaming TM500 TM500MH」が販売中だ。価格は25万4364円。

Radeon RX 9060 XT搭載モデル

TUF Gaming TM500 TM500MHは、AMD「Ryzen 7 260」とAMD「Radeon RX 9060 XT」を搭載するゲーミングデスクトップPC。メモリーは32GB（DDR5-5600）、ストレージは1TB M.2 NVMe SSD、OSはWindows 11 Homeなど。そのほか、コンパクトなPCケースや90mmファンの空冷CPUクーラー、ガラス製サイドパネル、充実のインターフェースなども特徴となっている。

フルHD環境であれば快適なゲームプレイが可能な構成だ。ゲームのほかにも、AI作業や仕事もこなせるだろう。25万円前後の予算で新しいゲーミングPCを購入したい人におすすめだ。