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Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第309回

予算が25万円前後なら狙い目！ Radeon RX 9060 XT搭載のASUS製ゲーミングPC、AI作業などもこなせるスペックが魅力

2026年05月12日 15時00分更新

文● いちえもん　編集●ASCII

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ASUSのゲーミングデスクトップPCをチェック

　Amazon.co.jpにて、ASUSのゲーミングデスクトップPC「TUF Gaming TM500 TM500MH」が販売中だ。価格は25万4364円。

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Radeon RX 9060 XT搭載モデル

　TUF Gaming TM500 TM500MHは、AMD「Ryzen 7 260」とAMD「Radeon RX 9060 XT」を搭載するゲーミングデスクトップPC。メモリーは32GB（DDR5-5600）、ストレージは1TB M.2 NVMe SSD、OSはWindows 11 Homeなど。そのほか、コンパクトなPCケースや90mmファンの空冷CPUクーラー、ガラス製サイドパネル、充実のインターフェースなども特徴となっている。

　フルHD環境であれば快適なゲームプレイが可能な構成だ。ゲームのほかにも、AI作業や仕事もこなせるだろう。25万円前後の予算で新しいゲーミングPCを購入したい人におすすめだ。

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Image from Amazon.co.jp
ASUS ゲーミングデスクトップPC TUF Gaming TM500 TM500MH Radeon RX 9060 XT AMD Ryzen 7 260 メモリ32GB SSD1TB Windows11 空冷CPUクーラー 動画編集 重量 5.9kg ソーラーエクリプスグレー TM500MH-R732G1TB9060XT

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