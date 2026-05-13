根強い人気のXbox・PC用有線コントローラーが5500円、ライセンス品の安心感＆純正品と遜色ない性能が魅力

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PowerAのXboxコントローラーをチェック

Amazon.co.jpにて、「PowerA 有線コントローラー Xbox Series X|S Xbox One PC Windows 10/11 用(公式ライセンス取得) 」が販売中だ。価格は5500円。

本製品は、Xbox One、Xbox Series X|S、Windows PCに対応する有線コントローラー（公式ライセンス取得済み）。二重振動機能をはじめ、インパルストリガー、人間工学に基づいたデザイン、ヘッドセットの対応などが特徴となっている。

手頃な価格で手に入る公式ライセンス製品

ユーザーレビューを見ると、「ライセンス製品だけあって不具合なしで使えた」「純正と比べても遜色なく使える」といった声が寄せられている。ライセンス製品の安心感と手頃な価格がポイントになっているようだ。純正品より安いコントローラーを探している人はチェックしてみては？