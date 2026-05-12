Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第312回
かなり強すぎでは……？ 3万円台で手に入る210Hz・0.3msの27型QHDゲーミングディスプレー
2026年05月12日 18時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。
ASUSの27型QHDゲーミングディスプレーをチェック
Amazon.co.jpにて、ASUSの27型QHDゲーミングディスプレー「TUF Gaming VG27AQ5A」が販売中だ。価格は3万1980円。
本製品は、QHD（2560×1440ドット）のFast IPSパネルを搭載する27型ゲーミングディスプレー。リフレッシュレートは210Hz（OC）、応答速度は0.3ms（最小）、コントラスト比は1300:1など。
最大210Hzのリフレッシュレートと初心者に打ってつけの性能が魅力
ユーザーレビューを見ると、「必要十分な性能」「初心者向けとしてはコスパが高い」「長い間使えそう」といった声が寄せられている。QHD環境でゲームを遊びたい人、高リフレッシュレートのゲーミングディスプレーが欲しい人におすすめだ。
|Image from Amazon.co.jp
|【Amazon.co.jp 限定】ASUSゲーミングモニター/TUF Gaming VG27AQ5A – 27インチ / QHD（2560x1440） / 210Hz（OC） / Fast IPS/ELMB SYNC / 0.3ms GTG（最小） / ステレオスピーカー/DisplayWidget Center/Gaming AI/国内正規品
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第311回
トピックス良いヘッドセットがほしい、でも1万円を超えちゃうと……。そんなあなたに、ソニーの「INZONE H3」が26％オフ！
-
第310回
トピックス2万円台だが「腕が疲れにくい」「快適な打鍵感」と大好評！ ASUS製ロープロファイルゲーミングキーボードが11％オフ！
-
第309回
トピックス予算が25万円前後なら狙い目！ Radeon RX 9060 XT搭載のASUS製ゲーミングPC、AI作業などもこなせるスペックが魅力
-
第308回
トピックス第13世代Core i7＋RTX 3050搭載のGALLERIA製ゲーミングノート、13万円台で買える
-
第307回
トピックス【4万円台→約2万円！】240HzのPixio製27型フルHDゲーミングディスプレーがまさかの57％オフ
-
第306回
トピックスえ、これスーファミじゃね……？ Switch 2に対応する“レトロな”コントローラーを発見
-
第305回
トピックスSwitch 2の画面出力が、ドック不要で可能になるUSB Type-C to HDMIケーブル！ 旅先や帰省先で使いやすい
-
第304回
トピックス1万円未満のPS5用ゲーミングヘッドセットがタイムセールでさらにお得に！ 公式ライセンス製品の安心感も◎
-
第303回
トピックスゲームにも仕事にも、AI作業にも最適なスペック！ 37万円台のAcer製16型ゲーミングノートPCをチェック
-
第302回
トピックスCore Ultra 7＆RTX 5060搭載のLenovo製ゲーミングノートが10％オフ！165Hzや有機ELなどが魅力
- この連載の一覧へ