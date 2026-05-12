かなり強すぎでは……？ 3万円台で手に入る210Hz・0.3msの27型QHDゲーミングディスプレー

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。

ASUSの27型QHDゲーミングディスプレーをチェック

Amazon.co.jpにて、ASUSの27型QHDゲーミングディスプレー「TUF Gaming VG27AQ5A」が販売中だ。価格は3万1980円。

本製品は、QHD（2560×1440ドット）のFast IPSパネルを搭載する27型ゲーミングディスプレー。リフレッシュレートは210Hz（OC）、応答速度は0.3ms（最小）、コントラスト比は1300:1など。

最大210Hzのリフレッシュレートと初心者に打ってつけの性能が魅力

ユーザーレビューを見ると、「必要十分な性能」「初心者向けとしてはコスパが高い」「長い間使えそう」といった声が寄せられている。QHD環境でゲームを遊びたい人、高リフレッシュレートのゲーミングディスプレーが欲しい人におすすめだ。