Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第313回
ホールエフェクトを採用するXboxコントローラーを発見！ 「軽くて使いやすい」「控えめに言って最高」と好評
2026年05月12日 19時00分更新
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GameSirのXboxコントローラーをチェック
Amazon.co.jpにて、GameSirのXboxコントローラー「GameSir G7 SE」が販売中だ。価格は6499円。
本製品は、Xbox One、Xbox Series X|S、PC用の有線コントローラー。ホール効果センサーを採用するスティックおよびアナログトリガーやロック可能な背面ボタン、脱着可能な磁気フェイスプレートなどが特徴となっている。
高評価多数のXboxコントローラー
ユーザーレビューを見ると、「控えめに言って最高」「とても良いフィット感」「軽くて使いやすい」といった声が寄せられている。ホール効果センサーや背面ボタンなどの要素にピンときた人は、本製品をチェックしてみてはいかがだろうか。
|Image from Amazon.co.jp
|GameSir G7 SE 有線コントローラー Xbox One/Xbox Series X|S/PC用 ゲームパッド ホール効果採用ジョイスティック 3.5mmオーディオジャック付き
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