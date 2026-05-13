Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第316回
JAPANNEXT製31.5型WQHDゲーミングディスプレー、200Hz・1msの高スペックが強すぎる
2026年05月13日 17時00分更新
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JAPANNEXTの31.5型WQHDゲーミングディスプレーをチェック
Amazon.co.jpにて、JAPANNEXTの31.5型WQHDゲーミングディスプレー「JN-IPS315G200Q」が販売中だ。過去価格は4万2980円だが、9％オフの3万9073円で購入できる（5月13日時点）。
200Hz＆1msの高スペックが魅力
本製品は、WQHD（2560×1440ドット）のIPSパネルを搭載する31.5型ゲーミングディスプレー。リフレッシュレートは200Hz、応答速度は1ms（MPRT）、最大輝度は400cd/㎡、sRGB:100％などが特徴となっている。インターフェースはHDMI 2.0×2、DisplayPort 1.4×2を備える。
4万円台と高価だが、200Hzの高リフレッシュレートやWQHDの解像度、発色の良さ、豊富なインターフェースなど、利便性の高さが魅力と言える。何より2年保証が付いているため、長く活用できる点もポイント。ゲーミングディスプレーの購入を考えている人は、高性能かつ国産の安心感が魅力の本製品をチェックしてみては？
|Image from Amazon.co.jp
|JAPANNEXT 31.5インチ IPSパネル搭載 200Hz/1ms(MPRT)対応 WQHD(2560×1440)解像度 ゲーミングモニター JN-IPS315G200Q HDMI DisplayPort sRGB:100% HDR400相当 PS5 WQHD:120Hz 【2年保証】
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