Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第318回
Switch 2をドックなしで遊びたい人に◎ 4K/60Hz出力が可能なHDMI to Type-Cケーブルが便利そう
2026年05月13日 19時00分更新
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Nintendo Switch 2に対応するミニドックをチェック
Amazon.co.jpにて、Nintendo Switch 2に対応する「Lemorele Switch USB-C to HDMI ミニドック」が販売中だ。価格は2599円。
本製品は、HDMIケーブル＋Switch ドックの役割を融合させたミニドック。純正ドック不要で4K/60Hzの画面出力ができるという。そのほか、熱暴走を防ぐアルミニウムボディの採用や、最大100Wの給電も特徴だ。
ドックなしでSwitch 2を遊びたい人に◎
ユーザーレビューを見ると、「自宅外でディスプレーに映してゲームをするときに重宝しそう」「ドックなしで使えるのが良い」「ドックなしで運用したい人におすすめ」といった声が寄せられている。旅行先のディスプレーにNintendo Switch 2を繋いで遊びたい人におすすめだ。
|Image from Amazon.co.jp
|Switch 2 ドック 付き 「22.0.0」対応 Lemorele 高耐久アルミ合金 USB C HDMI変換ケーブル 4K@60Hz PD100W 急速充電【2026 改良型 · 接続安定】switch1/2兼用 直接テレビ出力対応 過電流 過熱保護 ドックなし スイッチ2/OLED/Switch(2017)用 2m 持ち運び便利 軽量 小型ドッキングアダプター
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