Switch 2をドックなしで遊びたい人に◎ 4K/60Hz出力が可能なHDMI to Type-Cケーブルが便利そう

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Nintendo Switch 2に対応するミニドックをチェック

Amazon.co.jpにて、Nintendo Switch 2に対応する「Lemorele Switch USB-C to HDMI ミニドック」が販売中だ。価格は2599円。

本製品は、HDMIケーブル＋Switch ドックの役割を融合させたミニドック。純正ドック不要で4K/60Hzの画面出力ができるという。そのほか、熱暴走を防ぐアルミニウムボディの採用や、最大100Wの給電も特徴だ。

ドックなしでSwitch 2を遊びたい人に◎

ユーザーレビューを見ると、「自宅外でディスプレーに映してゲームをするときに重宝しそう」「ドックなしで使えるのが良い」「ドックなしで運用したい人におすすめ」といった声が寄せられている。旅行先のディスプレーにNintendo Switch 2を繋いで遊びたい人におすすめだ。