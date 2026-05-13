外出先でSwitch 2を遊びたい人に！ ホリのポータブルUSBハブスタンドが9％オフ

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。

ホリのSwitch 2用ポータブルUSBハブスタンドをチェック

Amazon.co.jpにて、ホリの「テーブルモード専用 ポータブルUSBハブスタンド 2ポート for Nintendo Switch 2」が販売中だ。参考価格は3981円だが、執筆時点では9％オフの3618円で購入できる。

本製品は、Nintendo Switch 2のテーブルモードに最適なポータブルUSBハブスタンド（公式ライセンス製品）。最大2基のUSBポートを備えており、たとえば2台の有線コントローラーを接続して対戦・協力するといった使い方が可能だ。



また、ACアダプターを接続することで、充電しながらテーブルモードで遊べるという。持ち運びやすい折り畳み式もポイントだ。

外出先でSwitch 2を遊びたい人に最適

ユーザーレビューを見ると、「ライセンス製品だけあって問題なく使える」「スマブラするときに便利」「外出先でも充電しながらテーブルモードが楽しめる」といった声が寄せられている。ライセンス製品の安心感と使い勝手の良さがポイントになっているようだ。Switch 2のテーブルモードで、誰かと対戦や協力プレイをしたい人におすすめできる。