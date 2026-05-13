東芝EMIから32ビットの家庭用ゲーム機向けに発売されたシミュレーションウォーゲーム

ハムスターは5月13日、Nintendo Switch 2およびPlayStation 5向けに展開している「コンソールアーカイブス」シリーズにて、新規コンテンツとして『マスター･オブ･モンスターズ ～暁の賢者達～』を配信すると発表。配信日は2026年5月14日、価格は1200円だ。

『マスター･オブ･モンスターズ ～暁の賢者達～』は、1997年に東芝EMIから32ビットの家庭用ゲーム機向けに発売されたシミュレーションウォーゲーム。天界から力を与えられた少年アイロスが、覇王ガイアを倒すことを目的に旅していく。

モンスター軍団を自在に操る「マスター」の力を借りて、異世界からモンスターを召喚し、敵を倒し、自分のモンスターたちを育てていこう。

【ゲーム情報】

タイトル：コンソールアーカイブス マスター･オブ･モンスターズ ～暁の賢者達～

ジャンル：シミュレーションウォーゲーム

配信：ハムスター

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／PlayStation 5

配信日：2026年5月14日

価格：1200円

プレイ人数：1～4人

©Systemsoft beta, Inc. / ©HAMSTER Corporation

Console Archives Series Produced by HAMSTER Corporation

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