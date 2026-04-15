光栄の幕末を舞台にした歴史シミュレーションゲーム！

ハムスターは4月15日、Nintendo Switch 2およびPlayStation 5向けに展開している「コンソールアーカイブス」シリーズについて、新規コンテンツとして『維新の嵐』を配信すると発表。配信日は2026年4月16日、価格は800円だ。

『維新の嵐』は、1990年に光栄（現：コーエーテクモゲームス）から8ビットの家庭用ゲーム機向けに発売された歴史シミュレーションゲーム。幕末の志士の一人となり、全国の藩主や要人と議論を交わして自分の思想に導き、日本を夜明けへと導こう。

剣術の腕を磨くだけでなく、知略と熱意で歴史を動かす快感！ 思想のぶつかりあいを制し、混迷を極める幕末の動乱を生き抜こう。

【ゲーム情報】

タイトル：コンソールアーカイブス 維新の嵐

ジャンル：歴史シミュレーションゲーム

配信：ハムスター

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／PlayStation 5

配信日：2026年4月16日

価格：800円

プレイ人数：1人

©1990 コーエーテクモゲームス All rights reserved.

Console Archives Series Produced by HAMSTER Corporation

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