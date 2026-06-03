サンソフトが1986年に8ビットの家庭用ゲーム機向けに発売したアクションゲーム
『かんしゃく玉なげカン太郎の東海道五十三次』が「コンソールアーカイブス」で6月4日に配信決定！
ハムスターは6月3日、Nintendo Switch 2およびPlayStation 5向けに展開している「コンソールアーカイブス」シリーズの新規コンテンツとして、『かんしゃく玉なげカン太郎の東海道五十三次』を配信すると発表。配信日は2026年6月4日、価格は800円だ。
『かんしゃく玉なげカン太郎の東海道五十三次』は、1986年にサンソフトから8ビットの家庭用ゲーム機向けに発売されたアクションゲーム。花火職人のカン太郎が、許嫁のももこちゃんが待つ江戸の隅田川で花火を打ち上げるため、敵をしりぞけながら旅をする。
はたしてカン太郎は無事に江戸について、隅田川で花火を打ちあげられるか？
【ゲーム情報】
タイトル：コンソールアーカイブス かんしゃく玉なげカン太郎の東海道五十三次
ジャンル：アクションゲーム
配信：ハムスター
プラットフォーム：Nintendo Switch 2／PlayStation 5
配信日：2026年6月4日
価格：800円
プレイ人数：1～2人
©SUNSOFT
Console Archives Series Produced by HAMSTER Corporation
“Nintendo Switch”は任天堂の商標です。
“PS”、“PlayStation”および “PS5”は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標です。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります