サンソフトが1986年に8ビットの家庭用ゲーム機向けに発売したアクションゲーム

ハムスターは6月3日、Nintendo Switch 2およびPlayStation 5向けに展開している「コンソールアーカイブス」シリーズの新規コンテンツとして、『かんしゃく玉なげカン太郎の東海道五十三次』を配信すると発表。配信日は2026年6月4日、価格は800円だ。

『かんしゃく玉なげカン太郎の東海道五十三次』は、1986年にサンソフトから8ビットの家庭用ゲーム機向けに発売されたアクションゲーム。花火職人のカン太郎が、許嫁のももこちゃんが待つ江戸の隅田川で花火を打ち上げるため、敵をしりぞけながら旅をする。

はたしてカン太郎は無事に江戸について、隅田川で花火を打ちあげられるか？

【ゲーム情報】

タイトル：コンソールアーカイブス かんしゃく玉なげカン太郎の東海道五十三次

ジャンル：アクションゲーム

配信：ハムスター

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／PlayStation 5

配信日：2026年6月4日

価格：800円

プレイ人数：1～2人

©SUNSOFT

Console Archives Series Produced by HAMSTER Corporation

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