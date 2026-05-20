1987年にデータイーストから8ビットの家庭用ゲーム機向けに発売されたRPG！
『闘人魔境伝 ヘラクレスの栄光』が「コンソールアーカイブス」で5月21日に配信決定！
ハムスターは5月20日、Nintendo Switch 2およびPlayStation 5向けに展開している「コンソールアーカイブス」シリーズについて、新規コンテンツとして『闘人魔境伝 ヘラクレスの栄光』を配信すると発表。配信日は2026年5月21日、価格は800円だ。
『闘人魔境伝 ヘラクレスの栄光』は、1987年にデータイーストから8ビットの家庭用ゲーム機向けに発売されたRPG。魔王ハデスを倒し、黄泉の国へ連れ去られた女神ヴィーナスを救い出すことを目的に旅をすることになる。
待ち受けるさまざまな困難を乗り越え、行く手をはばむモンスターとの戦いに打ち勝ち、ヴィーナスを救い出そう。
【ゲーム情報】
タイトル：コンソールアーカイブス 闘人魔境伝 ヘラクレスの栄光
ジャンル：RPG
配信：ハムスター
プラットフォーム：Nintendo Switch 2／PlayStation 5
配信日：2026年5月21日
価格：800円
プレイ人数：1人
©PAON DP Inc. / ©HAMSTER Corporation
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Console Archives Series Produced by HAMSTER Corporation
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