1987年にデータイーストから8ビットの家庭用ゲーム機向けに発売されたRPG！

ハムスターは5月20日、Nintendo Switch 2およびPlayStation 5向けに展開している「コンソールアーカイブス」シリーズについて、新規コンテンツとして『闘人魔境伝 ヘラクレスの栄光』を配信すると発表。配信日は2026年5月21日、価格は800円だ。

『闘人魔境伝 ヘラクレスの栄光』は、1987年にデータイーストから8ビットの家庭用ゲーム機向けに発売されたRPG。魔王ハデスを倒し、黄泉の国へ連れ去られた女神ヴィーナスを救い出すことを目的に旅をすることになる。

待ち受けるさまざまな困難を乗り越え、行く手をはばむモンスターとの戦いに打ち勝ち、ヴィーナスを救い出そう。

【ゲーム情報】

タイトル：コンソールアーカイブス 闘人魔境伝 ヘラクレスの栄光

ジャンル：RPG

配信：ハムスター

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／PlayStation 5

配信日：2026年5月21日

価格：800円

プレイ人数：1人

©PAON DP Inc. / ©HAMSTER Corporation

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Console Archives Series Produced by HAMSTER Corporation

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