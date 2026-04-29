データイーストが32ビット家庭用ゲーム機で発売したアーケードゲームの移植作！
名作ロボットシューティング『ウルフファング 空牙2001』が「コンソールアーカイブ」で4月30日に配信！
ハムスターは4月29日、Nintendo Switch 2およびPlayStation 5向けに展開している「コンソールアーカイブス」シリーズの新規コンテンツとして、『ウルフファング 空牙2001』を配信すると発表。配信日は2026年4月30日、価格は1200円だ。
『ウルフファング 空牙2001』は、1996年にデータイーストから32ビットの家庭用ゲーム機向けに発売されたシューティングゲーム。自機はなんと64種類！ それぞれ4種類のBODY、ARM、LEGを組みあわせ、好みの機体を作り出して戦うことが可能だ。
AD2001年。鋼の牙を持った狼たちの闘いが、今始まろうとしている……！
【ゲーム情報】
タイトル：コンソールアーカイブス ウルフファング 空牙2001
ジャンル：シューティングゲーム
配信：ハムスター
プラットフォーム：Nintendo Switch 2／PlayStation 5
配信日：2026年4月30日
価格：1200円
プレイ人数：1～2人
©PAON DP Inc. / ©HAMSTER Corporation
© G-MODE Corporation / DATA EAST and DATA EAST logo(s) are registered trademarks of G-MODE Corporation.
Console Archives Series Produced by HAMSTER Corporation
“Nintendo Switch”は任天堂の商標です。
“PS”、“PlayStation”および “PS5”は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標です。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります