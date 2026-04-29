データイーストが32ビット家庭用ゲーム機で発売したアーケードゲームの移植作！

ハムスターは4月29日、Nintendo Switch 2およびPlayStation 5向けに展開している「コンソールアーカイブス」シリーズの新規コンテンツとして、『ウルフファング 空牙2001』を配信すると発表。配信日は2026年4月30日、価格は1200円だ。

『ウルフファング 空牙2001』は、1996年にデータイーストから32ビットの家庭用ゲーム機向けに発売されたシューティングゲーム。自機はなんと64種類！ それぞれ4種類のBODY、ARM、LEGを組みあわせ、好みの機体を作り出して戦うことが可能だ。

AD2001年。鋼の牙を持った狼たちの闘いが、今始まろうとしている……！

【ゲーム情報】

タイトル：コンソールアーカイブス ウルフファング 空牙2001

ジャンル：シューティングゲーム

配信：ハムスター

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／PlayStation 5

配信日：2026年4月30日

価格：1200円

プレイ人数：1～2人

©PAON DP Inc. / ©HAMSTER Corporation

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Console Archives Series Produced by HAMSTER Corporation

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