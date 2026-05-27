ハムスターは5月27日、Nintendo Switch 2およびPlayStation 5向けに展開している「コンソールアーカイブス」シリーズの新規コンテンツとして、『撃王～紫炎龍～』を配信すると発表。配信日は2026年5月28日、価格は1200円だ。

『撃王～紫炎龍～』 は、1999年に童から32ビットの家庭用ゲーム機向けに発売されたシューティングゲーム。凄まじい猛攻で襲ってくる敵の軍勢や巨大兵器を次々と撃破していく。

これぞ「撃って避ける」の極致！ こちらも圧倒的な攻撃力で迎え撃とう。バラエティに富んださまざまなおまけモードも魅力の作品だ。

なお、同社はゲームメーカー、ゲーム開発会社として多数の名作を輩出した童のゲームなどに関するすべての権利を取得した。今回、取得したゲームタイトルの中には、『紫炎龍』なども含まれている。

今後は、童が残した名作ゲームを、「アーケードアーカイブス」や「コンソールアーカイブス」を中心に、より積極的に制作、配信し、広く世界中の人々に知ってもらう活動を進めていくという。

また同社が事業化できない分野に関しましては、積極的にライセンシーを募集し、より多くの人々に童の作品を知ってもらう機会を増やしていきたいと考えているとのこと。

童の作品に関わったすべての関係者、クリエイターに敬意を表して、大切に童のゲームコンテンツを継承していきたいと同社は考えているとのことなので、今後のタイトルも期待しよう。

※『トリガーハート エグゼリカ』に関しては、コスモマキアーが権利を有しております。

【ゲーム情報】

タイトル：コンソールアーカイブス 撃王～紫炎龍～

ジャンル：シューティングゲーム

配信：ハムスター

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／PlayStation 5

配信日：2026年5月28日

価格：1200円

プレイ人数：1～2人

©HAMSTER Corporation

Console Archives Series Produced by HAMSTER Corporation

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