前作からさらに進化した忍者バトルとテクモシアターを楽しもう！

ハムスターは4月22日、Nintendo Switch 2およびPlayStation 5向けに展開している「コンソールアーカイブス」シリーズの新規コンテンツとして、『忍者龍剣伝III 黄泉の方船』を配信すると発表。配信日は2026年4月23日、価格は800円だ。

『忍者龍剣伝III 黄泉の方船』は、1991年にテクモ（現：コーエーテクモゲームス）から8ビットの家庭用ゲーム機向けに発売された横スクロールアクションゲーム。龍の忍者ことリュウ・ハヤブサが、突如として着せられたアイリーン殺害の汚名をそそぎ、真相の究明のために刀と忍術で戦っていく。

前作からさらに進化した忍者バトルとテクモシアターを、ぜひ楽しんでみてはいかがだろうか。

【ゲーム情報】

タイトル：コンソールアーカイブス 忍者龍剣伝III 黄泉の方船

ジャンル：横スクロールアクションゲーム

配信：ハムスター

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／PlayStation 5

配信日：2026年4月23日

価格：800円

プレイ人数：1人

©1991 コーエーテクモゲームス All rights reserved.

Console Archives Series Produced by HAMSTER Corporation

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