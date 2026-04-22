前作からさらに進化した忍者バトルとテクモシアターを楽しもう！
『忍者龍剣伝III 黄泉の方船』が「コンソールアーカイブス」で4月23日に配信決定！
ハムスターは4月22日、Nintendo Switch 2およびPlayStation 5向けに展開している「コンソールアーカイブス」シリーズの新規コンテンツとして、『忍者龍剣伝III 黄泉の方船』を配信すると発表。配信日は2026年4月23日、価格は800円だ。
『忍者龍剣伝III 黄泉の方船』は、1991年にテクモ（現：コーエーテクモゲームス）から8ビットの家庭用ゲーム機向けに発売された横スクロールアクションゲーム。龍の忍者ことリュウ・ハヤブサが、突如として着せられたアイリーン殺害の汚名をそそぎ、真相の究明のために刀と忍術で戦っていく。
前作からさらに進化した忍者バトルとテクモシアターを、ぜひ楽しんでみてはいかがだろうか。
【ゲーム情報】
タイトル：コンソールアーカイブス 忍者龍剣伝III 黄泉の方船
ジャンル：横スクロールアクションゲーム
配信：ハムスター
プラットフォーム：Nintendo Switch 2／PlayStation 5
配信日：2026年4月23日
価格：800円
プレイ人数：1人
©1991 コーエーテクモゲームス All rights reserved.
Console Archives Series Produced by HAMSTER Corporation
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