1万円未満のPS5用ゲーミングヘッドセットがタイムセールでさらにお得に！ 公式ライセンス製品の安心感も◎

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TURTLE BEACHのゲーミングヘッドセットをチェック

Amazon.co.jpにて、TURTLE BEACHのゲーミングヘッドセット「Atlas 200 ホワイト」が販売中だ。参考価格は9480円だが、タイムセールにより16％オフの7980円で購入できる。

本製品はPlayStationの公式ライセンスを取得した有線ゲーミングヘッドセット。厳密にチューニングされた「50mm Nanoclear ドライバー」のほか、PlayStation 5の3Dオーディオへの最適化、約280gの軽量設計、単一指向性のフリップ式マイクなどが特徴となっている。

1万円未満のPlayStation 5用ゲーミングヘッドセット

ユーザーレビューを見ると、「総合的には〇」「軽くて実用的」「お買い得」といった声が寄せられている。PlayStation 5用のゲーミングヘッドセットを探している人、1万円未満の安価モデルを探している人におすすめできそうだ。タイムセール中はさらにお得に買えるので、気になる人はチェックしてみては？