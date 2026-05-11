このページの本文へ

Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第304回

1万円未満のPS5用ゲーミングヘッドセットがタイムセールでさらにお得に！ 公式ライセンス製品の安心感も◎

2026年05月11日 17時00分更新

文● いちえもん　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。

アマゾンで「Atlas 200 ホワイト」を入手
 

TURTLE BEACHのゲーミングヘッドセットをチェック

　Amazon.co.jpにて、TURTLE BEACHのゲーミングヘッドセット「Atlas 200 ホワイト」が販売中だ。参考価格は9480円だが、タイムセールにより16％オフの7980円で購入できる。

　本製品はPlayStationの公式ライセンスを取得した有線ゲーミングヘッドセット。厳密にチューニングされた「50mm Nanoclear ドライバー」のほか、PlayStation 5の3Dオーディオへの最適化、約280gの軽量設計、単一指向性のフリップ式マイクなどが特徴となっている。

アマゾンで「Atlas 200 ホワイト」を入手
 

1万円未満のPlayStation 5用ゲーミングヘッドセット

　ユーザーレビューを見ると、「総合的には〇」「軽くて実用的」「お買い得」といった声が寄せられている。PlayStation 5用のゲーミングヘッドセットを探している人、1万円未満の安価モデルを探している人におすすめできそうだ。タイムセール中はさらにお得に買えるので、気になる人はチェックしてみては？

アマゾンで「Atlas 200 ホワイト」を入手
 
Image from Amazon.co.jp
【Amazon.co.jp限定】TURTLE BEACH ゲーミングヘッドセット Atlas 200 ホワイト 有線 PS5/PS4対応｜50mmドライバー / 折り畳み式単一指向性ノイキャン付きマイク/メモリーフォーム/調整可能なヘッドバンド 【メーカー保証2年+代理店保証6ヶ月】【SONY公式ライセンス商品】

■関連サイト

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この連載の記事
Amazon売れ筋ランキング「ノートパソコン」（在庫あり）
1
Apple 2026 MacBook Neo A18 Proチップ搭載13インチノートブック：AIとApple Intelligenceのために設計、Liquid Retinaディスプレイ、8GBユニファイドメモリ、512GB SSDストレージ、1080p FaceTime HDカメラ、Touch ID - インディゴ
Apple 2026 MacBook Neo A18 Proチップ搭載13インチノートブック：AIとApple Intelligenceのために設計、Liquid Retinaディスプレイ、8GBユニファイドメモリ、512GB SSDストレージ、1080p FaceTime HDカメラ、Touch ID - インディゴ
￥114,800
2
Apple 2026 MacBook Air M5チップ搭載13インチノートブック：AIとApple Intelligence、13.6インチLiquid Retinaディスプレイ、16GBユニファイドメモリ、512GB SSDストレージ、12MPセンターフレームカメラ、日本語キーボード、Touch ID - シルバー
Apple 2026 MacBook Air M5チップ搭載13インチノートブック：AIとApple Intelligence、13.6インチLiquid Retinaディスプレイ、16GBユニファイドメモリ、512GB SSDストレージ、12MPセンターフレームカメラ、日本語キーボード、Touch ID - シルバー
￥177,333
3
【整備済み品】 富士通 タブレット ノートパソコン ARROWS Tab V727 12.3インチ 中古 タブレット【Windows 11 】【MS Office2019 H&B 搭載 】第7世代 Core M3/ メモリ 4GB / SSD 128GB /無線LAN/HDMI/LTE/タッチペン 付属(整備済み品)
【整備済み品】 富士通 タブレット ノートパソコン ARROWS Tab V727 12.3インチ 中古 タブレット【Windows 11 】【MS Office2019 H&B 搭載 】第7世代 Core M3/ メモリ 4GB / SSD 128GB /無線LAN/HDMI/LTE/タッチペン 付属(整備済み品)
￥9,999
4
【整備済み品】富士通 ノートパソコン LIFEBOOK U9310 13.3型FHD(1920x1080) 超軽薄 ノートPC/第10世代 Core i5-10310U＠1.7GHz/ 8GB メモリ/高速ストレージ SSD/Webカメラ/WIFI/Type-C/HDMI/win11&MS Office 2019 搭載 ビジネス 在宅勤務向け パソコン (メモリ：8GB／SSD：256GB)
【整備済み品】富士通 ノートパソコン LIFEBOOK U9310 13.3型FHD(1920x1080) 超軽薄 ノートPC/第10世代 Core i5-10310U＠1.7GHz/ 8GB メモリ/高速ストレージ SSD/Webカメラ/WIFI/Type-C/HDMI/win11&MS Office 2019 搭載 ビジネス 在宅勤務向け パソコン (メモリ：8GB／SSD：256GB)
￥35,129
5
【整備済み品】ノートパソコン N E C Versapro-VKシリーズ core i3 第8世代/ノートPC/Ｗebカメラ内蔵/Windows11/MS & Office2019/メモリ4GB/SSD128GB/DVD/15.6インチ/HDMI/Bluetooth/wifi/マウス付属/初期設定不要/初心者向け(i3-8/SSD 128GB)
【整備済み品】ノートパソコン N E C Versapro-VKシリーズ core i3 第8世代/ノートPC/Ｗebカメラ内蔵/Windows11/MS & Office2019/メモリ4GB/SSD128GB/DVD/15.6インチ/HDMI/Bluetooth/wifi/マウス付属/初期設定不要/初心者向け(i3-8/SSD 128GB)
￥14,850

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）
1
KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 128GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA128G
KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 128GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA128G
￥2,278
2
Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル Anker絡まないケーブル 240W 結束バンド付き USB PD対応 シリコン素材採用 iPhone 17 / 16 / 15 / Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応 (1.8m ミッドナイトブラック)
Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル Anker絡まないケーブル 240W 結束バンド付き USB PD対応 シリコン素材採用 iPhone 17 / 16 / 15 / Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応 (1.8m ミッドナイトブラック)
￥1,890
3
KIOXIA(キオクシア)【日本製】USBフラッシュメモリ 32GB USB2.0 国内サポート正規品 KLU202A032GL
KIOXIA(キオクシア)【日本製】USBフラッシュメモリ 32GB USB2.0 国内サポート正規品 KLU202A032GL
￥1,080
4
Anker USB Type C ケーブル PowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブル iPhone 17 / 16 / 15 /Xperia/Galaxy/LG/iPad Pro/MacBook その他 Android 等 USB-C機器対応 テレワーク リモート 在宅勤務 0.9m ホワイト
Anker USB Type C ケーブル PowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブル iPhone 17 / 16 / 15 /Xperia/Galaxy/LG/iPad Pro/MacBook その他 Android 等 USB-C機器対応 テレワーク リモート 在宅勤務 0.9m ホワイト
￥740
5
Anker iPhone充電ケーブル PowerLine II ライトニングケーブル MFi認証 超高耐久 iPhone 14 / 14 Pro Max / 14 Plus / 13 / 13 Pro / 12 / 11 / X/XS/XR / 8 Plus 各種対応 (0.9m ホワイト)
Anker iPhone充電ケーブル PowerLine II ライトニングケーブル MFi認証 超高耐久 iPhone 14 / 14 Pro Max / 14 Plus / 13 / 13 Pro / 12 / 11 / X/XS/XR / 8 Plus 各種対応 (0.9m ホワイト)
￥990
6
エレコム 電源タップ 6個口 3m 雷ガード 個別スイッチ ほこりシャッター付 耐熱 PSE技術基準適合 ブラック T-K6A-2630BK
エレコム 電源タップ 6個口 3m 雷ガード 個別スイッチ ほこりシャッター付 耐熱 PSE技術基準適合 ブラック T-K6A-2630BK
￥1,899
7
NIMASO ガラスフィルム iPad 第11世代（A16） 2025用/iPad 10.9インチ 第10世代 2022用 衝撃吸収 強化 ガラス 保護フィルム 指紋防止 ガイド枠付き NTB22I574
NIMASO ガラスフィルム iPad 第11世代（A16） 2025用/iPad 10.9インチ 第10世代 2022用 衝撃吸収 強化 ガラス 保護フィルム 指紋防止 ガイド枠付き NTB22I574
￥1,599
8
キヤノン Canon 純正 インクカートリッジ BCI-381(BK/C/M/Y)+380 5色マルチパック BCI-381+380/5MP 長さ:5.3cm 幅:13.9cm 高さ:10.75cm
キヤノン Canon 純正 インクカートリッジ BCI-381(BK/C/M/Y)+380 5色マルチパック BCI-381+380/5MP 長さ:5.3cm 幅:13.9cm 高さ:10.75cm
￥5,645
9
USB Type C ケーブル【2M/2本セット】Sweguard USB-C & USB-A 3.1A USB C ケーブル【QC3.0対応 急速充電】 タイプc 充電 iPhone17 16/iPhone 15 Pro MAX, iPad Pro,Samsung Galaxy S26/S25/S24/S23/S22/S21/S20,Sony,Xiaomi,Pixel,Type-c機種対応(灰)
USB Type C ケーブル【2M/2本セット】Sweguard USB-C & USB-A 3.1A USB C ケーブル【QC3.0対応 急速充電】 タイプc 充電 iPhone17 16/iPhone 15 Pro MAX, iPad Pro,Samsung Galaxy S26/S25/S24/S23/S22/S21/S20,Sony,Xiaomi,Pixel,Type-c機種対応(灰)
￥1,099
10
JAMJAKE iPad用ペンシル アップルペンシル代用ペン 2018年～2026年 iPad対応 タッチペン 超高感度 極細 スタイラスペン Type-C急速充電 傾き感知/磁気吸着/誤作動防止機能対応 軽量 耐摩 学生 子供 筆記 絵を描く デザイン用 ドローイング用
JAMJAKE iPad用ペンシル アップルペンシル代用ペン 2018年～2026年 iPad対応 タッチペン 超高感度 極細 スタイラスペン Type-C急速充電 傾き感知/磁気吸着/誤作動防止機能対応 軽量 耐摩 学生 子供 筆記 絵を描く デザイン用 ドローイング用
￥1,879

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン