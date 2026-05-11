Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第308回
第13世代Core i7＋RTX 3050搭載のGALLERIA製ゲーミングノート、13万円台で買える
2026年05月11日 20時00分更新
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GALLERIAの15.6型ゲーミングノートPCをチェック
Amazon.co.jpにて、GALLERIAの15.6型ゲーミングノートPC「GALLERIA RL7C-R35-5N」が販売中だ。過去価格は14万7280円だが、執筆時点では8％オフの13万4980円で購入できる。
本製品は、インテル「Core i7-13620H」とNVIDIA「GeForce RTX 3050」を搭載する15.6型ゲーミングノートPC。メモリーは16GB、ストレージは500GB M.2 NVMe SSD、解像度はフルHD（1920×1080ドット）、リフレッシュレートは165Hz、OSはWindows 11 Homeなど。
15万円未満のコスパモデル
ユーザーレビューを見ると、「子どもに買ってあげた」「スペックは文句なし、コスパは最高」といった声が寄せられている。ひと昔前の構成だが、最新ゲームも遊べる性能を持っている。15万円未満の価格も魅力で、ゲームのついでに仕事もしたい人にもおすすめできる。
|Image from Amazon.co.jp
|ガレリア ゲーミングノートPC 【 RTX 3050 / Core i7-13620H / 16GB / 500GB 】 GALLERIA RL7C-R35-5N Windows 11 Home 15.6インチ 165Hz 動画編集 ゲーム実況 15968-3518
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