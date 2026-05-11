【4万円台→約2万円！】240HzのPixio製27型フルHDゲーミングディスプレーがまさかの57％オフ

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Pixioの27型フルHDゲーミングディスプレーをチェック

Amazon.co.jpにて、Pixioの27型フルHDゲーミングディスプレー「PX279 Wave」が販売中だ。過去価格は4万6980円だが、執筆時点では57％オフの1万9980円で購入できる（5月11日時点）。

本製品は、フルHD（1920×1080ドット）のFast IPSパネルを搭載する27型ゲーミングディスプレー。リフレッシュレートは240Hz、応答速度は1ms（GTG）となっている。

4万円台のモデルが2万円未満で買える!?

ユーザーレビューを見ると、「発色も良く性能も申し分なし」「洗練されたデザイン」「悪かった点はとくになし」といった声が寄せられている。4万円台の本製品だが、いまなら2万円未満で買えるチャンス。高リフレッシュレートのゲーミングディスプレーが欲しい人は早めにチェックしてほしい。