Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第307回
【4万円台→約2万円！】240HzのPixio製27型フルHDゲーミングディスプレーがまさかの57％オフ
2026年05月11日 20時00分更新
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Pixioの27型フルHDゲーミングディスプレーをチェック
Amazon.co.jpにて、Pixioの27型フルHDゲーミングディスプレー「PX279 Wave」が販売中だ。過去価格は4万6980円だが、執筆時点では57％オフの1万9980円で購入できる（5月11日時点）。
本製品は、フルHD（1920×1080ドット）のFast IPSパネルを搭載する27型ゲーミングディスプレー。リフレッシュレートは240Hz、応答速度は1ms（GTG）となっている。
4万円台のモデルが2万円未満で買える!?
ユーザーレビューを見ると、「発色も良く性能も申し分なし」「洗練されたデザイン」「悪かった点はとくになし」といった声が寄せられている。4万円台の本製品だが、いまなら2万円未満で買えるチャンス。高リフレッシュレートのゲーミングディスプレーが欲しい人は早めにチェックしてほしい。
|Image from Amazon.co.jp
|Pixio PX279 Wave ゲーミングモニター 27インチ 240Hz FHD Fast IPS 黒 ブラック HDR 2年保証 30日間返品保証
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