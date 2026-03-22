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Amazonセール情報大紹介！ 第1732回

23,798円で買えるAirPods 4 ANC搭載版、いま注目を！

2026年03月22日 16時30分更新

文● コガリ、金子　編集⚫︎ASCII

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【20%OFF】Apple AirPods 4が安い！

　Appleのワイヤレスイヤホン「AirPods 4」（アクティブノイズキャンセリング搭載）が、Amazon.co.jpで割引販売中です。参考価格29,800円のところ、20％オフの23,798円といううれしい価格で手に入ります。

　AirPods 4（アクティブノイズキャンセリング搭載）は、ノイズを抑えて聴きやすくするだけでなく、外部音取り込みや適応型オーディオなど普段使いの快適さもポイントです。今回は参考価格29,800円から20％オフの23,798円となっており、購入を検討していた人には注目のタイミングといえます。購入前に、商品ページで最新の価格・ポイント・配送予定日を確認しつつ、在庫があるうちにチェックしてみてください。

　AirPods 4は1機種だけではなく、通常版の「AirPods 4」 と、上位仕様の「アクティブノイズキャンセリング搭載AirPods 4」 の2種類が用意されています。通常版はUSB-C充電ケースを同梱したベーシックモデルで、1回の充電で最大5時間の再生に対応します。一方、ANC搭載版はアクティブノイズキャンセリングに加えて、適応型オーディオや外部音取り込みモード、会話感知が使えるのが大きな違いです。バッテリーは、ANCオン時はイヤホン単体で最大4時間、ノイズコントロールをオフにすると最大5時間です。

アマゾンでApple AirPods 4（アクティブノイズキャンセリング搭載）を入手

Apple AirPods 4 の特徴

① ノイズキャンセリングと適応型オーディオ

　アクティブノイズキャンセリングで外部の雑音を低減。H2チップ搭載の適応型オーディオと外部音取り込みモードにより、周囲の音を把握しつつ音楽や通話に集中できます。

② 快適性の再設計と高音質

　再設計で一日中快適に装着でき、安定性も向上。先進的なコンピュテーショナルオーディオで雑音を低減し、クリアな音声を通話相手に届けます。

③ 魔法のような体験と新ケース

　「Hey Siri」で曲の再生、電話の発信、スケジュールのチェックが可能。充電ケースはワイヤレス充電対応モデルでは業界最小のサイズです。

お買い得価格で手に入る！

　AirPods 4（ANC搭載）は、ノイズを抑えて聴きやすくするだけでなく、外部音取り込みや適応型オーディオなど普段使いの快適さもポイント。購入前に、商品ページで最新の価格・ポイント・配送予定日を確認しつつ、在庫があるうちにチェックしてみてください。

　ぜひこの機会にアクティブノイズ キャンセリング搭載のAirPods 4を23,798円で手に入れ、快適なオーディオ体験を始めてください。

　※価格や在庫状況は変動する可能性があります。

アマゾンでApple AirPods 4（アクティブノイズキャンセリング搭載）を入手

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