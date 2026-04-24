VAIOを安く買うならここ。F14が12万円台で買える旧型アウトレット【VAIOストア】

※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

VAIOストア「アウトレットセール」をチェック

VAIOストアでは、旧型モデルを対象とした「アウトレットセール」を実施中。新品のまま在庫として保管されていたモデルが対象で、旧型扱いのため価格が見直されている。

対象製品はカスタマイズモデルがベースとなり、構成に応じて価格は変動する。在庫状況により、対象モデルや構成は随時入れ替わる。

注目モデル：VAIO F14（2023年6月発売モデル）

VAIO F14（2023年6月発売モデル）VJF1418

新品・旧型アウトレット！ 124,800円～

【CPU】第13世代Intel Core i5／i7

【メモリ】8GB～

【ストレージ】SSD

【ディスプレイ】14.0型ワイド

【OS】Windows 11

14.0型ディスプレイを採用したモデル。国内メーカー製のカスタマイズモデルで、メモリやストレージなどの構成を選択できる。