いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第131回
VAIOを安く買うならここ。F14が12万円台で買える旧型アウトレット【VAIOストア】
2026年04月24日 12時00分更新
※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
VAIOストア「アウトレットセール」をチェック
VAIOストアでは、旧型モデルを対象とした「アウトレットセール」を実施中。新品のまま在庫として保管されていたモデルが対象で、旧型扱いのため価格が見直されている。
対象製品はカスタマイズモデルがベースとなり、構成に応じて価格は変動する。在庫状況により、対象モデルや構成は随時入れ替わる。
注目モデル：VAIO F14（2023年6月発売モデル）
新品・旧型アウトレット！ 124,800円～
【CPU】第13世代Intel Core i5／i7
【メモリ】8GB～
【ストレージ】SSD
【ディスプレイ】14.0型ワイド
【OS】Windows 11
14.0型ディスプレイを採用したモデル。国内メーカー製のカスタマイズモデルで、メモリやストレージなどの構成を選択できる。
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