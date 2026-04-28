売り切れ御免！ RTX 5060 Ti搭載で12万円台。ドスパラ台数限定デスクトップPC

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ドスパラ「売り切れ御免！台数限定PC」をチェック

ドスパラでは、「売り切れ御免！台数限定PC」を展開中。在庫限りで、構成が決まったモデルからそのまま選べる。RTX 5070やRTX 5060 Ti搭載モデルがあり、価格帯も12万円台から幅広く用意されている。気になる場合は早めにチェックしておきたい。

ドスパラ「売り切れ御免！台数限定PC」おすすめの1台

THIRDWAVE AD-C5F56B-04W 第12世代Core搭載 台数限定モデル

基本構成 128,980円

THIRDWAVE AD-C5F56B-04Wは、Core i5-12400FとGeForce RTX 5060 Tiを搭載。メモリ16GB、500GB SSDの構成。電源は標準650Wに加え、850Wへのアップグレードが555円で選択可能。翌日出荷に対応している。