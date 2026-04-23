79,980円でも5,000pt還元。ドスパラ「ポイント還元ラッシュ」対象の15.6型ノートPC

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ドスパラ「ポイント還元ラッシュ」をチェック

ドスパラでは現在、「ポイント還元ラッシュ」を実施中。対象のPCを購入してエントリーすることで、後日ドスパラポイントが付与されるキャンペーンになっている。

今回のTHIRDWAVE「DX-R3S」も対象で、79,980円に対して5,000ポイント還元。値引きではなく後から付与される形式となっている。

「ポイント還元ラッシュ」おすすめの1台

THIRDWAVE DX-R3S メモリ8GB搭載モデル

基本モデル 79,980円（5,000ポイント還元）

【CPU】Core i3-1315U

【メモリ】8GB

【ストレージ】500GB SSD

【ディスプレイ】15.6型 フルHD

THIRDWAVE「DX-R3S」は、15.6型フルHDディスプレイ、Core i3-1315U、メモリ8GB、500GB SSDの構成。レポート作成やWebブラウジング、動画視聴といった用途に対応する。