いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第130回
79,980円でも5,000pt還元。ドスパラ「ポイント還元ラッシュ」対象の15.6型ノートPC
2026年04月23日 13時00分更新
※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
ドスパラ「ポイント還元ラッシュ」をチェック
ドスパラでは現在、「ポイント還元ラッシュ」を実施中。対象のPCを購入してエントリーすることで、後日ドスパラポイントが付与されるキャンペーンになっている。
今回のTHIRDWAVE「DX-R3S」も対象で、79,980円に対して5,000ポイント還元。値引きではなく後から付与される形式となっている。
「ポイント還元ラッシュ」おすすめの1台
基本モデル 79,980円（5,000ポイント還元）
【メモリ】8GB
【ストレージ】500GB SSD
【ディスプレイ】15.6型 フルHD
THIRDWAVE「DX-R3S」は、15.6型フルHDディスプレイ、Core i3-1315U、メモリ8GB、500GB SSDの構成。レポート作成やWebブラウジング、動画視聴といった用途に対応する。
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