Amazonセール情報大紹介！ 第1732回
電車で“爆風”は恥ずかしい。静かなのに風が届く「リズム」の定番ファンが45％オフ
2026年05月10日 21時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで割引中】リズム（RHYTHM）ハンディファン 2025「Silky Wind Mobile 3.2」をチェック！
リズム（RHYTHM）のハンディファン 2025「Silky Wind Mobile 3.2」がAmazonで割引対象。参考価格3,278円のところ、45％オフの1,800円で販売中。
ハンディファンは便利だが、通勤電車の中だと意外と使いにくい。風量を上げると音が気になり、静かな車内では使うタイミングを選ぶこともある。
国内メーカーのリズム（RHYTHM）の「Silky Wind Mobile 3.2」は、独自の2重反転ファンにより、コンパクトながら風がまっすぐ届くのが特徴。最近増えている“爆風系”とは少し違う、静かさと使いやすさを重視したハンディファンとして気になる存在だ。
①バッグに掛けやすい軽量設計
重さは約150g。付属のカラビナを使えば、バッグやスマホショルダーに掛けて持ち歩ける。使わないときもカバンの奥にしまい込まずに済み、暑いときにサッと取り出せる。ライトグレー系の落ち着いたカラーで、通勤バッグにもなじみやすい。
②風がまっすぐ届く2重反転ファン
独自の2重反転ファンを採用し、コンパクトながら風がまっすぐ届くのが特徴。後ろのファンで空気を集め、前のファンで風の流れを整えることで、直進性のある風を送り出す。風量は5段階で切り替え可能。DCブラシレスモーターも採用しており、動作音にも配慮されている。
③卓上でも使える3WAY
手持ち・首掛け・卓上の3WAYに対応。ファングリルを折り曲げれば卓上ファンとして使え、角度は0〜110度まで調整できる。リズム風で約15時間、弱モードで約10時間駆動するため、通勤からデスク作業まで幅広く活躍する。
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