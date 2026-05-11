もう、キーボードはいらない。スマホ専用の小型テプラが今なら5,500円

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【Amazonで割引中】キングジム ラベルプリンター「テプラ」PRO SR-R2500Pをチェック！

キングジムのラベルプリンター「テプラ」PRO SR-R2500PがAmazonで割引対象。参考価格10,120円のところ、46％オフの5,500円で販売中。

テプラというと、キーボード付きの大きな本体を使うイメージが強いが、「テプラ」PRO SR-R2500PはスマホとBluetooth接続して使う“スマホ専用”モデルだ。キーボードなしのコンパクト設計で、4〜18mm幅の「テプラ」PROテープに対応する。

収納ラベルや名前付けもスマホから作れるモデルで、以前のテプラを知っていると印象はかなり違って見えるはずだ。

①キーボードなしで、かなりスッキリした形

SR-R2500PはスマホとBluetooth接続して使うモデルなので、本体にキーボードを備えていない。サイズは約54×134×145mm、重さは約420g。昔ながらのテプラを想像すると、かなり印象が違う。棚や引き出しにも収めやすいサイズ感だ。

②収納ラベルから名前付けまで使いやすい

対応するのは4〜18mm幅の「テプラ」PROテープ。収納ケースや調味料ラベル、子どもの持ち物など、家庭用としては使いやすい幅がそろっている。最大印刷可能幅は13.5mmで、大きな掲示用というより日常向けのモデルだ。

③電池式なので、使う場所を選びにくい

電源は単3形乾電池6本、または充電式ニッケル水素電池6本。ACアダプターには対応していないが、コードなしで使えるので、リビングやキッチンへ持っていきやすい。テープと電池は別売。