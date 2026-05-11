Amazonセール情報大紹介！ 第1731回
もう、キーボードはいらない。スマホ専用の小型テプラが今なら5,500円
2026年05月11日 08時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで割引中】キングジム ラベルプリンター「テプラ」PRO SR-R2500Pをチェック！
キングジムのラベルプリンター「テプラ」PRO SR-R2500PがAmazonで割引対象。参考価格10,120円のところ、46％オフの5,500円で販売中。
テプラというと、キーボード付きの大きな本体を使うイメージが強いが、「テプラ」PRO SR-R2500PはスマホとBluetooth接続して使う“スマホ専用”モデルだ。キーボードなしのコンパクト設計で、4〜18mm幅の「テプラ」PROテープに対応する。
収納ラベルや名前付けもスマホから作れるモデルで、以前のテプラを知っていると印象はかなり違って見えるはずだ。
①キーボードなしで、かなりスッキリした形
SR-R2500PはスマホとBluetooth接続して使うモデルなので、本体にキーボードを備えていない。サイズは約54×134×145mm、重さは約420g。昔ながらのテプラを想像すると、かなり印象が違う。棚や引き出しにも収めやすいサイズ感だ。
②収納ラベルから名前付けまで使いやすい
対応するのは4〜18mm幅の「テプラ」PROテープ。収納ケースや調味料ラベル、子どもの持ち物など、家庭用としては使いやすい幅がそろっている。最大印刷可能幅は13.5mmで、大きな掲示用というより日常向けのモデルだ。
③電池式なので、使う場所を選びにくい
電源は単3形乾電池6本、または充電式ニッケル水素電池6本。ACアダプターには対応していないが、コードなしで使えるので、リビングやキッチンへ持っていきやすい。テープと電池は別売。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第1735回
トピックス「軽いPCは画面が狭い」を過去にする。14インチなのに999gの超軽量モバイルが26％オフ
-
第1734回
トピックス肉2枚のために、大きなホットプレートはもう出したくない。THANKOのソログリルが4,880円
-
第1733回
トピックスApple製品なのに、公式より1万円以上安い。M5搭載MacBook ProがAmazonで値下がり中
-
第1732回
トピックス23,798円で買えるAirPods 4 ANC搭載版、いま注目を！
-
第1732回
トピックス電車で“爆風”は恥ずかしい。静かなのに風が届く「リズム」の定番ファンが45％オフ
-
第1730回
トピックス3万円超えでも売れてる。PS5純正「DualSense Edge」が約4,000円引き
-
第1729回
トピックス省スペースでも実力派のデスクトップPC。Core i7-14700搭載「Dell Slim」が今なら19万円台
-
第1728回
トピックス場所取らない、でもしっかり気持ちいい。置き場所を選ばない“クッションマッサージ機”が4,000円台！
-
第1727回
トピックス会議で“メモ取り”に必死になってない？ 要約までAIに任せられるボイスレコーダー「Notta Memo」が割引中
-
第1726回
トピックス「コトコト気持ちいい打鍵感」と、実用的なテンキー付きレイアウトを両立。ロジクールのワイヤレスキーボードが割引中
- この連載の一覧へ