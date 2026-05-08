任天堂、Switch 2を5万9980円に値上げ 初代Switchは4万3980円に 5月25日から
任天堂は5月8日、ゲーム機「Nintendo Switch 2（日本語・国内専用）」や「Nintendo Switch」、サブスクリプションサービス「Nintendo Switch Online」の価格を5月25日（※）より改定すると発表した。変更される価格は以下の通り。
※Nintendo Switch Onlineの価格変更日は7月1日から
●Nintendo Switch 2（日本語・国内専用）：4万9980円→5万9980円（＋1万円）
●Nintendo Switch（有機ELモデル）：3万7980円→4万7980円（＋1万円）
●Nintendo Switch：3万2978円→4万3980円（＋1万1002円）
●Nintendo Switch Lite：2万1978円→2万9980円（＋8002円）
●Online個人プラン（1ヵ月）：306円→400円（＋94円）
●Online個人プラン（3ヵ月）：815円→1000円（＋185円）
●Online個人プラン（12ヵ月）：2400円→3000円（＋600円）
●Onlineファミリープラン（12ヵ月）：4500円→5800円（＋1300円）
●Online＋追加パック個人プラン（12ヵ月）：4900円→5900円（＋1000円）
●Online＋追加パック個人プラン（12ヵ月）：8900円→9900円（＋1000円）
Nintendo Switch 2が約1万円値上げされるとあり、ユーザーからも驚きの声があがっている。値上げの理由は「さまざまな市場環境の変化を受け、今後のグローバルでの事業性を検討した結果」としている。
なお、Nintendo Switch 2（多言語対応）については現行の6万9980円のままになる模様だ。
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