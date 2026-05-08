任天堂は5月8日、ゲーム機「Nintendo Switch 2（日本語・国内専用）」や「Nintendo Switch」、サブスクリプションサービス「Nintendo Switch Online」の価格を5月25日（※）より改定すると発表した。変更される価格は以下の通り。

※Nintendo Switch Onlineの価格変更日は7月1日から

●Nintendo Switch 2（日本語・国内専用）：4万9980円→ 5万9980円（＋1万円）

●Nintendo Switch（有機ELモデル）：3万7980円→ 4万7980円（＋1万円）

●Nintendo Switch：3万2978円→ 4万3980円（＋1万1002円）

●Nintendo Switch Lite：2万1978円→ 2万9980円（＋8002円）

●Online個人プラン（1ヵ月）：306円→ 400円（＋94円）

●Online個人プラン（3ヵ月）：815円→ 1000円（＋185円）

●Online個人プラン（12ヵ月）：2400円→ 3000円（＋600円）

●Onlineファミリープラン（12ヵ月）：4500円→ 5800円（＋1300円）

●Online＋追加パック個人プラン（12ヵ月）：4900円→ 5900円（＋1000円）

●Online＋追加パック個人プラン（12ヵ月）：8900円→ 9900円（＋1000円）

Nintendo Switch 2が約1万円値上げされるとあり、ユーザーからも驚きの声があがっている。値上げの理由は「さまざまな市場環境の変化を受け、今後のグローバルでの事業性を検討した結果」としている。

なお、Nintendo Switch 2（多言語対応）については現行の6万9980円のままになる模様だ。