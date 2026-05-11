Nintendo Switch Online、いま3年分買っておけば最大3900円お得になる説
任天堂はサブスクリプションサービス「Nintendo Switch Online」の価格を7月1日より改定すると発表した。改定後の価格は以下の通り。
●Online個人プラン（1ヵ月）：306円→400円（＋94円）
●Online個人プラン（3ヵ月）：815円→1000円（＋185円）
●Online個人プラン（12ヵ月）：2400円→3000円（＋600円）
●Onlineファミリープラン（12ヵ月）：4500円→5800円（＋1300円）
●Online＋追加パック 個人プラン（12ヵ月）：4900円→5900円（＋1000円）
●Online＋追加パック ファミリープラン（12ヵ月）：8900円→9900円（＋1000円）
この件について、ユーザーの間では利用券のまとめ買いがお得だと話題になっている。公式サイトの説明によると、Nintendo Switch Onlineの期間は最大「1095日（3年分）」まで加算できるとしている。
そのため、1300円と値上げ幅の一番大きい「ファミリープラン（12ヵ月）」を例にした場合、値上げ前のまとめ買いをすることで、最大3900円分お買い得となるわけだ。今後プラン変更するつもりがないのであれば、買えるだけ買っておくのが賢いかもしれない。
ただし「途中解約による返金対応」がないことは覚えておこう。途中で切りたくなっても、その期間が無くなるまでは継続される。
また、直接ニンテンドーeショップから購入している人は問題ないが、家電量販店やコンビニなどで「利用券カード」を購入する場合、購入してから「150日以内」にニンテンドーeショップで登録する必要がある。
もし「物理カードを買い込んだから10年は戦える」などと考えていると150日後に全部失効してしまうので、気を付けよう。
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