任天堂はサブスクリプションサービス「Nintendo Switch Online」の価格を7月1日より改定すると発表した。改定後の価格は以下の通り。

●Online個人プラン（1ヵ月）：306円→ 400円（＋94円）

●Online個人プラン（3ヵ月）：815円→ 1000円（＋185円）

●Online個人プラン（12ヵ月）：2400円→ 3000円（＋600円）

●Onlineファミリープラン（12ヵ月）：4500円→ 5800円（＋1300円）

●Online＋追加パック 個人プラン（12ヵ月）：4900円→ 5900円（＋1000円）

●Online＋追加パック ファミリープラン（12ヵ月）：8900円→ 9900円（＋1000円）

この件について、ユーザーの間では利用券のまとめ買いがお得だと話題になっている。公式サイトの説明によると、Nintendo Switch Onlineの期間は最大「1095日（3年分）」まで加算できるとしている。

そのため、1300円と値上げ幅の一番大きい「ファミリープラン（12ヵ月）」を例にした場合、値上げ前のまとめ買いをすることで、最大3900円分お買い得となるわけだ。今後プラン変更するつもりがないのであれば、買えるだけ買っておくのが賢いかもしれない。

ただし「途中解約による返金対応」がないことは覚えておこう。途中で切りたくなっても、その期間が無くなるまでは継続される。

また、直接ニンテンドーeショップから購入している人は問題ないが、家電量販店やコンビニなどで「利用券カード」を購入する場合、購入してから「150日以内」にニンテンドーeショップで登録する必要がある。

もし「物理カードを買い込んだから10年は戦える」などと考えていると150日後に全部失効してしまうので、気を付けよう。