任天堂は5月25日、予告していたゲーム機の価格改定を実施。これにより、「Nintendo Switch 2（日本語・国内専用）」は4万9980円→ 5万9980円（＋1万円） へと値上げされた。

値上げの理由は、「さまざまな市場環境の変化を受け、今後のグローバルでの事業性を検討した結果」としている。

また、サブスクリプションサービス「Nintendo Switch Online」についても7月1日より価格改定が実施される。あらかじめ利用権を買い増しておくと少しお得なので、値上げに備え動いておくといいだろう。

・Nintendo Switch 2販売ページはこちら

https://store-jp.nintendo.com/switch2

・Nintendo Switch Online ページはこちら

https://www.nintendo.com/jp/nintendo-switch-online/plan/index.html

【価格改定リスト】

●Nintendo Switch 2（日本語・国内専用）：4万9980円→ 5万9980円（＋1万円）

●Nintendo Switch（有機ELモデル）：3万7980円→ 4万7980円（＋1万円）

●Nintendo Switch：3万2978円→ 4万3980円（＋1万1002円）

●Nintendo Switch Lite：2万1978円→ 2万9980円（＋8002円）

※Nintendo Switch 2（多言語対応）については現行の6万9980円のまま