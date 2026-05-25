【今日から】任天堂「Switch 2」値上げ Switch Onlineは7月からの値上げに備えを
任天堂は5月25日、予告していたゲーム機の価格改定を実施。これにより、「Nintendo Switch 2（日本語・国内専用）」は4万9980円→5万9980円（＋1万円）へと値上げされた。
値上げの理由は、「さまざまな市場環境の変化を受け、今後のグローバルでの事業性を検討した結果」としている。
また、サブスクリプションサービス「Nintendo Switch Online」についても7月1日より価格改定が実施される。あらかじめ利用権を買い増しておくと少しお得なので、値上げに備え動いておくといいだろう。
・Nintendo Switch 2販売ページはこちら
https://store-jp.nintendo.com/switch2
・Nintendo Switch Online ページはこちら
https://www.nintendo.com/jp/nintendo-switch-online/plan/index.html
【価格改定リスト】
●Nintendo Switch 2（日本語・国内専用）：4万9980円→5万9980円（＋1万円）
●Nintendo Switch（有機ELモデル）：3万7980円→4万7980円（＋1万円）
●Nintendo Switch：3万2978円→4万3980円（＋1万1002円）
●Nintendo Switch Lite：2万1978円→2万9980円（＋8002円）
※Nintendo Switch 2（多言語対応）については現行の6万9980円のまま
●Online個人プラン（1ヵ月）：306円→400円（＋94円）
●Online個人プラン（3ヵ月）：815円→1000円（＋185円）
●Online個人プラン（12ヵ月）：2400円→3000円（＋600円）
●Onlineファミリープラン（12ヵ月）：4500円→5800円（＋1300円）
●Online＋追加パック 個人プラン（12ヵ月）：4900円→5900円（＋1000円）
●Online＋追加パック ファミリープラン（12ヵ月）：8900円→9900円（＋1000円）
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