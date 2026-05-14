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Amazon徹底活用術：サービス別・売れ筋アイテム総まとめ 第39回

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【プライムビデオ】魔法の姉妹、そして食べるだけのメイドさん。平和すぎる新着見放題をチェック

2026年05月14日 19時00分更新

文● 村山剛史／ASCII

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「野々山 風（ののやま・ふう）は夏休みが待ち遠しい無邪気な小学生。野々山 流（ののやま・るい）は控えめだけど頑張り屋さんの中学生。むかしは仲良し姉妹だったふたりも、最近、心の距離がなんだか遠くて……。ある日、風は不思議な宇宙船に出会い、魔法の力を授かる。そして一方で流もまた、素敵な魔法の力を手にしていた。あこがれていた大人の姿に変身する風と流。ただし、ルールがふたつ。「期限は1年間」「魔法のことを誰にも 知られてはいけない」。やがてふたりはお互いの秘密を知らぬまま、それぞれアイドルとして活躍することに――！」
(C)ぴえろ・ルルットリリィ製作委員会

魔法の姉妹ルルットリリィ
ボリューム：5エピソード（定期更新）
監督：道解慎太郎
出演：橘めい、小鹿なお、七海ひろきほか

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「英国のお屋敷でメイドとして働くスズメは、ある出来事により、日本の一角にある小さなアパートで新生活を始めることに。初めての日本での一人暮らしに、たくさん心配事もあるけれど、スズメは日本の食べ物に興味津々。颯爽とアパートを飛び出すと様々な食べ物や人々との出会いも。食べるだけを見てるだけ。それがこんなにも幸せ！　非日常なメイドさんがおくるほのぼの日常アニメはじまります！！」
©前屋進・講談社／食べるだけを見てるだけの製作委員会

メイドさんは食べるだけ
ボリューム：6エピソード（定期更新）
監督：泉保良輔
出演：市ノ瀬加那、須能千裕、河瀬茉希ほか

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